Rector de la UT intentó renunciar en medio de sesión de la CSU

Aunque el rector de la Universidad del Tolima, Ómar Mejía, puso su renuncia a disposición del Consejo Superior de la Universidad, CSU, en medio del desarrollo de la sesión ordinaria que se adelantó en horas de la mañana, esta propuesta no fue aceptada.

16 Mayo 2017 - 5:06pm

El hecho que marcó la jornada se habría registrado en medio de la presentación que hacía la Administración de la UT sobre el avance del estudio adelantado por la Universidad del Valle, instante en el que el rector Mejía habría expuesto que si había algún tipo de inconveniente, ponía en consideración su cargo.

No obstante, el Consejo Superior optó por no aceptar la renuncia y en palabras de la secretaria de Planeación, Olga Lucía Alfonso, delegada del Gobierno departamental, la propuesta "finalmente no tuvo efecto".

Al parecer, la renuncia se produjo en medio de la discusión que tendrían los consejeros sobre el estudio de la Univalle.