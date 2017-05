Rector de la UT aseguró que no recibe presiones de la Gobernación

El rector de la Universidad del Tolima, Ómar Mejía, le salió al paso a la información expuesta por el portal web Las2Orillas, después de la sesión ordinaria del Consejo Superior, indicando que no es cierto que reciba algún tipo de presión por parte de este órgano o por alguno de sus integrantes.

18 Mayo 2017 - 3:01am

También, hizo énfasis en que el “alma máter es un ente autónomo cuyas decisiones seguirán fundamentadas en la legalidad y la absoluta responsabilidad (...) En ese sentido, el comité de contratación de la UT, será el que atendiendo el marco jurídico recomiende el proceso que más le convenga a la Universidad”.

Dicho pronunciamiento, va orientado a responder el cuestionamiento que se hace en el portal y que indica que existiría una supuesta ‘presión’ por parte de la Gobernación, para licitar la construcción de un edificio de aulas.

Sin embargo, Mejía reconoció en entrevista con La Cariñosa, que el equipo administrativo de la Universidad, ha explorado varias alternativas, entre ellas, ejecutar el proyecto a través de Fonade.

“Inicialmente se dio por parte del equipo administrativo (propuesta Fonade) por la situación que venía presentando la Universidad, la situación del hospital veterinario y de otras obras que no pudieron llevarse a cabo y se encuentran paralizadas y por eso era importante explorar varias alternativas”, dijo Mejía.

El funcionario agregó que la institución tiene un equipo jurídico “serio y consolidado” que permite adelantar el proceso por cuenta propia.

“En ningún momento hemos recibido presión de uno u otro sector para adjudicar obras”, expresó Mejía.

En cuanto a la renuncia que presentó el martes, el rector manifestó que lo que se expuso ante el Consejo fue “que si nosotros no estamos unidos, sino tenemos claro qué es lo que vamos a hacer entre todos, no solamente por parte del Consejo Superior, sino por parte de los estamentos, no tiene razón continuar frente a la Universidad.

“Porque cualquier rector que llegue a la UT, si no tiene todos los apoyos, no va a sacar adelante, nuestra alma máter”, dijo Mejía.