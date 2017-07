Gerentes de los hospitales de Lérida y Chaparral rindieron cuentas en la Asamblea

Las gerentes de los hospitales Reina Sofía de España de Lérida y San Juan Bautista de Chaparral, expusieron ante la Asamblea la gestión realizada durante el 2016 y junio de 2017, a pesar de que tienen como factor común que las EPS no les pagan a tiempo, los diputados les solicitaron a las funcionarias hacer gestión y no dudar emprender acciones jurídicas de cobro cuando sea necesario.

26 Jul 2017 - 3:01am

Bajo la inspección de la Supersalud

Según el Ministerio de Salud, el Reina Sofía de España en Lérida, es una entidad categorizada en riesgo alto, por lo que actualmente está en un Plan de Gestión Integral del Riesgo, Pgir, con la Superintendencia de Salud.

La gerente Fanny Gómez, explicó que la entidad la recibió en 2016 con un pasivo de $6 mil 318 millones, de esta cifra ya se canceló $4 mil millones y queda pendiente un saldo de $2 mil 500 millones de vigencias anteriores.

Y lo correspondiente al periodo entre junio de 2016 y 2017, las deudas tendrían un valor de $3 mil millones.

Otras de las debilidades es que la entidad tiene procesos jurídicos en contra por un valor de $8 mil 174 millones, asimismo, varias demandas laborales y por prestación de servicios.

A lo que se suma 11 demandas con embargos. De ellas, se logró adelantar acuerdos de pago sobre seis y reducir la deuda a mil 305 millones de pesos.

De dicho valor, se cancelaron $500 millones y se está a la “espera del desembolso de los otros mil millones de pesos (ordenanzas) para poder finiquitar seis de estos 11 embargos”, precisó Gómez.

En cuanto a procesos contractuales, el diputado Milton Restrepo llamó la atención que en el Reina Sofía se contrató con personas naturales suministros de medicamentos, “yo quisiera que me contaran si es que las personas naturales están ofreciendo mejores precios que las empresas”, preguntó Restrepo.

Mientras que el asambleísta, Luis Fernando Lombo, indicó que no es recomendable este proceso, pues lo ideal es que se llegue directamente a los laboratorios para lograr economía, “los márgenes de ganancia en los medicamentos es grande, entonces la intermediación es la que se lleva ese porcentaje que terminan ganado particulares en detrimento del servicio y de los recursos de la salud”, comentó Lombo.

Sobre el tema, la gerente respondió que actualmente el Reina Sofía no cuenta con farmacia, razón por la que se tiene un comodato con la cooperativa Coodestol para la adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico.

Agregó, que cuando el medicamento no lo tiene Coodestol, lo debe buscar a través de otras entidades que le ofrecen flexibilidad de pago.

“Son contratos mínimos, que los tuvimos el año pasado con la necesidad del servicio”, precisó Gómez.

Los médicos mejores pagos

En el caso del hospital San Juan Bautista, lo que más llamó la atención fue el pago que se hace al personal médico, pues según el reporte entregado por la gerente Diana Buenaventura, un médico general alcanza a devengar $8 millones 950 mil.

En el listado expuesto por el diputado Milton Restrepo, también se relaciona sueldos a especialistas en cirugía general de $32 millones y anestesiólogos por $37 millones.

“Encontramos un ginecólogo que se ganó $21 millones por ir 22 días a trabajar, un ortopedista con $28 millones por 17 días, no tiene presentación que el personal de salud se coma el recurso de los destinatarios finales del servicio”, comentó Restrepo.

También, se expuso que el hospital contrató en 2016 con Fundasalud IPS, una campaña de prevención por más de $700 millones, misma entidad en la que al parecer, hace un mes le encontraron medicamentos alterados.

Sobre el pago de los médicos, la funcionaria Buenaventura, explicó que a los especialistas en promedio se les paga un millón de pesos al día, cifra que es acorde a la que se da en Ibagué.

“Nosotros tenemos la fortuna de tenerlos en Chaparral y eso no pasa en todas partes, la mayoría de los especialistas en otros municipios lo que hacen es ir y venir. Un especialista cuesta”, precisó Buenaventura.

Y en lo que respeta a los médicos generales, explicó que hay una gran carga laboral, pues algunos trabajan entre 300 y 320 horas al mes, asimismo que la hora vale $26 mil 500.





Proyecto inconcluso

La gerente del hospital de Chaparral, Diana Buenaventura, reconoció que el lugar no cuenta con ningún estándar de calidad y a pesar de que está la propuesta de construir una estructura nueva hasta el momento la idea sigue sin ejecutarse. La funcionaria recordó que en 2015 la Gobernación del Tolima, hizo un convenio por 1.100 millones para los estudios y diseños, no obstante, el convenio se suspendió porque el proceso no se surtió por completo, lo que generó que el Ministerio de Salud no entregara la viabilidad.

“Todavía estamos buscando que nos revisen los diseños, no tenemos proyecto. Se pagó (convenio) hasta donde se logró ejecutar, pero cuando se surtan todos los procedimientos adecuados se terminará de pagar”, precisó Buenaventura.