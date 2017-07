“Con este rector o con el que sea, se tienen que adoptar medidas”: Ómar Mejía

El rector de la Universidad del Tolima reiteró que es urgente empezar a adoptar una reforma estructural, pues de no hacerlo, a partir de septiembre la Alma máter entraría en cesación de pagos.

31 Jul 2017 - 3:01am

A dos días de llevarse a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, CSU, considerada como crucial, el rector Ómar Mejía se pronunció en medio de la tensa relación que vive con tres sindicatos de la institución de educación superior.

Igualmente, aprovechó para informar acerca de los logros económicos obtenidos en los 10 meses que lleva su administración en periodo de interinidad, tiempo en el que adoptó medidas que, según sus cuentas, le generaron a la UT un ahorro en gastos superior a los mil millones de pesos.

Una realidad difícil de aceptar

En época de bonanza, hacia 2012, la Universidad contaba con una matrícula de 44 mil estudiantes. Esta cifra le permitía contar con una amplia nómina tanto de personal de planta como transitoria. Según históricos, en ese año se llegó a contar con 499 empleados ocasionales.

No obstante, con el paso de los semestres, el número de estudiantes fue disminuyendo, tanto así que al cierre de la vigencia 2016 hubo 19 mil matriculados. Y hasta la semana anterior, ad portas de iniciar el semestre B, las cuentas iban en siete mil.

Según Mejía, a pesar de que hace cinco años ya se empezaba a tener una tendencia de reducción de la cobertura, “se gastaba más de lo que ingresaba, no había planeación dentro de la universidad”. Y puso por ejemplo que las obligaciones laborales sumaban cerca del 80 por ciento de los ingresos.

El desbalance entre los ingresos y egresos, generó que la UT, única institución oficial de educación superior del Departamento, pasara de tener un presupuesto estable a contar con un déficit superior a los $20 mil millones.

Esta realidad desencadenó varios acontecimientos el año anterior, uno de ellos, la salida del rector José Herman Muñoz y la llegada, en periodo de interinidad, de Ómar Mejía.

El hecho generó que las organizaciones sindicales de la Universidad entraran en una alerta constante, especialmente, desde que inicio el estudio técnico que efectuó el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle.

La justificación de esta iniciativa que requirió una inversión cercana a los $500 millones, era que se necesitaba a un agente externo para establecer las medidas en lo académico y financiero, para sacar a la UT de la crisis.

Decisiones polémicas

Debido a que el estudio tomaba tiempo, Mejía, con el aval del Consejo Superior, emprendió una serie de medidas que generaron duros cuestionamientos contra su administración. El más reiterativo ha sido la presunta burocratización de la institución, en esta oportunidad por el partido Conservador.

No obstante, en medio de la polémica, los bloqueos y las protestas de los diferentes estamentos universitarios, el rector inició una serie de ajustes en las unidades académicas, proceso que en cuentas de la Administración dejó un ahorro de mil 766 millones en el semestre A de 2017.

Sobre este punto, el Directivo explicó que cuando llegó al cargo, había 78 directivos en las unidades académicas. Entre ellos, estaban directivos administrativos, directores de programas, decanos y secretarías académicas.

“Todos tenían prima técnica (reconocimiento económico) que iba del seis al 22 por ciento, pero absolutamente todos la tenían sobre el 22 por ciento, no había criterio para otorgarla”, precisó Mejía.

Por ello, la Administración de UT, una vez el Consejo Superior le devolvió las facultades de controlar el gasto a la Rectoría, empezó con la organización de las unidades académicas. “Hicimos un retiro de directivos, administrativos y nombramos profesores, ahí empiezan los ahorros para la Universidad.

“En este momento por ejemplo, tenemos 26 profesores a cargo de las direcciones de programa.

“Ha sido una medida gradual, porque no podíamos afectar las unidades”, contó el Rector.

El funcionario agregó, que con la modificación en la estructura de esta área administrativa, llegó el desmonte de la prima técnica, asimismo, se empezó a tener ahorros salariales.

En la actualidad, se cuenta con seis secretarios de unidad académica por retén social y un total de 32 profesores que ocupan los cargo directivos, es decir que la medida dejó una reducción de 46 trabajadores, dijo Mejía.

Pero el recorte, también se aplicó a la nómina de personal transitorio. El 2016 cerró con 146 y a mayo de este año se contaban con 100 personas. Luego, se redujo a un total de 88 personas que es la cifra actual.

Herencia no deseada

Mejía también informó que además del déficit, al cierre de 2016 se tenía una deuda con proveedores que sumaban cerca de $22 mil millones, rubro que se habría logrado reducir a seis mil millones, según aclaró.

En cuanto a las deudas pendientes con los trabajadores, dijo que están las primas de diciembre y junio.

“Tenemos la intención de pagar la de diciembre, apenas nos ingresen recursos, porque la realidad de la Universidad es esa, nosotros vivimos en este momento de lo que nos llega, si no nos llega la plata no podemos pagar”, comentó Mejía.

Logros académicos

La UT recibió la acreditación de alta calidad en cuatro programas de pregrado y las altas calificaciones obtenidas en las pruebas nacionales ubicaron a los programas Economía, Arquitectura y Derecho en el top 10 de los mejores.

En el campo investigativo, en lo corrido de 2017 se presentó el hallazgo de dos nuevas especies, una de ellas la orquídea Epidendrum Ceticaudaum del grupo de investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas, y el escorpión Troglotayosicus Meijdeni, del grupo de investigación en Zoología.

Descenso de matrículas

Hace pocos días la Universidad del Tolima informó que ampliaba el plazo para matrículas tanto de modalidad Presencial como a Distancia hasta el 4 de agosto. La medida se adoptó con el propósito de alcanzar un registro de por lo menos 18 mil estudiantes, aunque la cifra ideal, para lidiar con la crisis, sería de 25 mil, explicó el Rector.

“Por ejemplo, en Presencial tenemos el 65 por ciento de los inscritos y en distancia solo el 30, eso llevó a que el Consejo Académico ampliara el plazo, eso era algo que no sucedía.

“Pero la situación de desinformación y desprestigio para la Institución nos ha llevado a que cada vez tengamos que correr más (el cronograma) porque necesitamos los ingresos por matrículas para poder cumplir con las obligaciones laborales y el funcionamiento mismo de la academia”, expresó.

“Los cambios deben empezar inmediatamente”

EL NUEVO DÍA: ¿Es definitiva la reunión de este miércoles?

Ómar Mejía: Si no se adoptan las medidas, tenemos que empezar, para cumplir el calendario académico, tomar una serie de medidas de reducción de gastos de funcionamiento. La idea es cumplir con el objeto misional, para eso, tendríamos que sacrificar otros gastos que pueden ser importantes, como son los gastos administrativos de la Universidad.

E.N.D.: ¿Las medidas afectarían el Bienestar Universitario?

O.M: No, muchas medidas que hemos adoptado de organización, incluyen también los gastos que se realizan con recursos del Cree, lo que hemos hecho es organizar la inversión que se debe hacer con estos dineros y muchos de esos en las líneas que tiene establecidas el Ministerio de Educación.

Es decir, que esto nos permita garantizar que si abrimos el semestre académico, los estudiantes lo puedan terminar teniendo las garantías, buscando que no se vean afectadas las residencias, el restaurante o las prácticas académicas.

E.N.D.: ¿Qué muestran las proyecciones financieras para lo que queda del 2017?

O.M.: Las cifras indican que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo; del número de inscripciones, de las estrategias de mercadeo y de los servicios adicionales que nos implique ingresos, a pesar de todo eso, si no nos ponemos todos de acuerdo a septiembre, nosotros no podríamos llegar, porque en ese mes, de acuerdo con el PAC proyectado, estaríamos en cesación de pagos, sino se adoptan medidas urgentes para frenar todo ese déficit que acumulamos.

Por eso hemos dicho, si no se adoptan medidas urgentes, tendríamos un déficit a 31 de diciembre de $23 mil millones pesos.

E.N.D.: ¿Cuáles son esas medidas más importantes que se deben adoptar ya?

O.M.: Por ejemplo, una decisión del Consejo Superior (sería) una reestructuración de la planta de personal, definir de una vez cuál es el número de cargos directivos que deben tener, cuál es el número de cargos profesionales, técnicos, todo lo que se adecúe a los procesos que en este momento desarrolla la Institución. (…) teniendo siempre en cuenta que nuestro objetivo misional es la educación superior.

E.N.D: ¿Hay una cifra concreta del porcentaje en que se ha reducido la planta de personal de la UT?

O.M.: Los cargos aprobados dentro de la planta de personal administrativo son 639, cuando llegamos habían 628 provistos, de esos el Consejo Superior suprimió 27 (P18) en diciembre. Eso deja una planta aprobada de 612 cargos. En este momento tenemos 544 cargos provistos, es decir que nosotros tenemos más de 90 cargos vacantes, la pregunta es, ¿si la planta era de 639 y nosotros tenemos 544, dónde está el aumento o la ‘barretización’ que me señalan a mí?.

E.N.D: ¿Hay establecida una meta de reducción de personal?

O.M.: Los administrativos siempre van a estar a la baja, nosotros cada vez debemos tener menos funcionarios administrativos, la meta (de reducción) la tiene que establecer el Consejo Superior en la decisión que adoptará con base en el estudio técnico.

El Consejo Superior tiene que decidir si mantiene esta planta de personal y le hace una reestructuración en número de directivos, personal asesor, profesional, técnico o establece una nueva, que es la posibilidad que otorga dicho estudio.

E.N.D.: A pesar de los esfuerzos, las dificultades se mantienen…

O.M.: La Universidad requiere de todas maneras una reforma administrativa, no estoy diciendo que se tiene que hacer una masacre laboral, pero la UT tiene que adecuarse a su realidad financiera y la realidad es la del gasto frente al recaudo.

Las medidas estructurales de reforma administrativa debe empezarlas a adoptar el Consejo Superior ya mismo, con este rector o con el que sea, nosotros cumplimos como administración mostrándole al Consejo Superior los gastos mes a mes hasta diciembre 31 de diciembre.

E.N.D.: ¿En cuanto a los sindicatos, le aceptaron la propuesta de congelar transitoriamente los beneficios sindicales?

O.M.: Nos respondieron negativamente. Que no renunciaban o renegociaban. Lo que decíamos es no renunciar a los que ya se han obtenido y son una obligación de la Universidad, pero sí a los futuros, por lo menos no solicitarlos. La palabra congelarlos no lo entendieron bien, no solicitarlos en las negociaciones de este año o el próximo. Y más bien centrarnos en superar las dificultades que tenemos para el pago de las que son deuda.

E.N.D.: ¿Qué beneficios son los que se exigen?

O.M.: No podemos seguir pagando beneficios a esposas, compañeras de miembros de los sindicatos, a padres e hijos, ayudas estudiantiles en universidades privadas, no podemos seguir pagando prendas costosas. No es que estemos en desacuerdo con que muchos de esos beneficios se cancelen, es que en este momento, por la situación en la que se encuentra la Universidad, no se puede. Quiero hacerle un llamado a las organizaciones sindicales, también tenemos muchas cifras que mostrar, hay muchos beneficios, son logros que se han obtenido a lo largo de muchos años, les hemos dicho con comunicados, con reuniones, renegociemos todo esto.

E.N.D.: ¿Qué pasó con los cierres de algunas dependencias la semana anterior?

O.M.: Frenamos todo el ejercicio (de pagos) que se venía haciendo y ayer (viernes) ya se estaba trabajando como estrategia en otras cosas que sí podíamos hacer por fuera de la Universidad. Desde la otra semana vamos a empezar a trabajar nuevamente en elaboración de las nóminas y verificaciones.

Teníamos la plata para pagarla, pero por el cierre de las dependencias no pudimos hacerlo.

E.N.D.: Los sindicatos podrán asistir a la sesión extraordinaria del CSU

O.M.: Nosotros le vamos a trasladar al Consejo Superior la solicitud de los trabajadores, pero es el Consejo Superior el que define eso, yo tengo voz, pero no voto. Llevo la inquietud y ellos tienen que determinarlo.

E.N.D.: Algunos de los sindicatos hicieron referencia a dos contratos para asesoría financiera que suman más de $150 millones, ¿qué tiene que decir al respecto?

O.M.: Lo voy a seguir haciendo, porque de esa manera hemos sacado adelante la Universidad. Nosotros encontramos una situación financiera muy complicada, no teníamos flujo de caja, era complicado establecer un déficit, los estados financieros no nos permitían, en su momento, proyectar una solución. No tenemos todavía un sistema de información financiera y administrativa confiable, por esa razón tengo que tener las personas y los instrumentos que me permitan sacar adelante la Universidad. Lo que me he gastado es poco en comparación con los logros obtenidos, por eso razón si me toca hacerlo, lo seguiré haciendo.

E.N.D.: La crítica va encaminada a que la institución tiene una facultad de Ciencias Económicas con la cual se podía apoyar...

O.M.: Las personas que tengo no es porque sean unas cuotas burocráticas o que se deban a partidos políticos o que se deban a intereses diferentes a los que nosotros tenemos. En la administración anterior, en los dos primeros años, el vicerrector administrativo era de esa facultad, el jefe de personal era de esa facultad, cuando llegué a la dirección de la Universidad, le ofrecí a tres profesores de esa facultad un cargo directivo de la Universidad, encargos claves en donde se iban a trabajar temas financieros y ninguno dijo ‘sí’. La situación de la Institución viene en crisis desde hace más de cinco años. Me tocó buscar afuera.

E.N.D.: ¿Qué mensaje le envía a padres de familia y comunidad en general para que apoyen la Universidad en estos momentos difíciles?

O.M.: El mensaje para la comunidad tolimense y los que están afuera, es que estamos trabajando incansablemente para poder superar las dificultades de la Universidad, que todo el mundo sabe que tenemos; esperamos superarlas durante este periodo de transición, muchas de ellas, pero de todas maneras estamos garantizando el inicio del semestre académico y cuando decimos esto, es porque lo queremos terminar.