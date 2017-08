Resguardo indígena San Antonio de Calarma enfrentó intento de desalojo

Con la determinación que caracteriza a las comunidades indígenas, ayer se registró un hecho de resistencia, en esta ocasión expresaron que se hace en defensa de un territorio ancestral.

10 Ago 2017 - 3:01am

En el día internacional de los Pueblos Indígenas, 27 familias del Resguardo San Antonio de Calarma, que están asentadas en San Antonio, enfrentaron a un proceso de desalojo producto de un fallo del Juzgado Primero Promiscuo Municipal.

A pesar de que el abogado defensor Iván Ramírez, invocó los protocolos de Naciones Unidas, las normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el proceso no contaba con garantías, este se efectúo.

“La Alcaldía insiste en que se haga la diligencia y la representante de los propietarios del inmueble Sociedad Hoyos y Compañía Ltda, busca la manera de llevar a la fuerza a la comunidad y por medio del Ejército hacer un desplazamiento forzado.

“Aquí lo que se va adelantar es destrucción de cultivos, un desplazamiento de la comunidad indígena, llevarla a que abandone su territorio ancestral”, dijo Ramírez.

A lo que se refiere el abogado es que desde la llegada de los integrantes del Resguardo, se generó un proceso de recuperación, pues al parecer, en el 2001 las tierras que están en discusión, eran baldías y utilizadas para la siembra de cultivos ilícitos, así lo precisó Jerónimo Guzmán, gobernador indígena.

“Durante este tiempo hemos construido un proceso de paz, hoy en día tenemos producción agrícola caña, maíz, café, yuca y dependemos de este territorio (es decir) las 27 familias que tenemos adjudicadas”, comentó el gobernador indígena.

Reclamación

Hacia las 10 de la mañana de ayer, una de las propietarias y representante legal de la Sociedad Hoyos y Compañía Ltda, poseedores del derecho del predio identificado como Las Delicias La Holanda, llegó al lugar acompañada de la Juez, el Personero Municipal, el secretario de Gobierno municipal y un delegado de la Secretaría del Interior.

El propósito, retomar la posesión de un terreno que viene siendo reclamado por el resguardo desde hace 18 años.

Dicho proceso también involucró unidades del Esmad, Policía y Ejército Nacional, al igual que, la Sijín.

La represente legal María Cristina Melo, manifestó desde el comienzo de la diligencia, que participaba en una negociación del predio, siempre y cuando se diera una entrega voluntaria de este, sin generar más afectaciones.

“Con mucho gusto les firmo la oferta voluntaria si ustedes entregan en paz, sin llamar a guerra”, expresó Melo en diálogo con las comunidades.

Y agregó, que se debe tener en cuenta el reciente anuncio de la Agencia de Tierras que advierte no comprar tierras que sean objeto de presión, invasión u otra vía de hecho.

Ante la postura de la representante del predio, la Personería Municipal y la Juez Promiscua municipal, buscaron por más de dos horas un acuerdo que generara garantías a las dos partes.

Tanto así, que tras la ausencia del alcalde José Dayler Lasso y el secretario del Interior, Ricardo Orozco, se les buscó vía telefónica, de dicha conversación surgió el compromiso de gestionar una salida ante el Gobierno nacional, con la precisión de que se debía colaborar con el desalojo.

Con el paso de los minutos y tras agotarse las ideas de los mediadores, el paso siguiente fue una intervención de funcionarios del Bienestar Familiar y el Comisario de Familia

Ellos explicaron a los manifestantes que se debía trasladar a los niños a un salón que se había adecuado previamente en la alcaldía y que estarían por algunos días de ser necesario, de esta forma se evitaría que presenciaran los enfrentamientos.

No obstante, los padres indicaron que no, ya que “los niños están en el territorio, en donde ellos viven”, agregaron que no tenían garantías de qué sucedería después.

Hacia la 1 de la tarde, más de 50 unidades del Esmad ingresaron a la fuerza al lugar, que tenía como primera línea de protección, la guardia indígena conformada por mujeres, hombres y jóvenes. En ese instante la Fuerza Pública se abrió paso utilizando gas lacrimógeno, acción que fue respondida por los manifestante inmediatamente.

Los niños y ancianos fueron trasladados rápidamente por la guardia indígena hacia un lugar seguro.

Una vez se tomó posesión de una de las 27 viviendas, se procedió a tumbar las puertas que estaban cerradas y a sacar los objetos que habían en las habitaciones.

Al finalizar la tarde, se conoció que la diligencia quedó aplazada por un mes, teniendo en cuenta que solo había garantías para el desalojo, pero no para después, es decir, se desconocía qué iba a pasar con las 135 personas, entre ellos, 40 menores.

Se espera que en este tiempo de prórroga se logre una acción concreta de los gobiernos local, departamental y nacional.