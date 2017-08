Promotor de consulta en Ortega denuncia amenaza

Uno de los promotores y voceros de la consulta popular en contra de actividades mineras y de hidrocarburos en Ortega, denunció que esta semana recibió una amenaza por escrito. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía.

12 Ago 2017 - 3:01am

James Ducuara, contó que en la hoja dejada bajo la puerta de su casa el lunes 7 de agosto, le decían que “deje de joder, no moleste más con esa consulta popular y deje de dárselas de veedor, que los entierros y los ataúdes están muy caros”, narró el ambientalista.

En la nota, que no tiene ningún logo o firma, le dicen a Ducuara que piense en su familia, asimismo, precisa que sino atiende las recomendaciones no responden.

Ante el hecho, el vocero de la consulta popular indicó que “el Comité (El Agua es Vida) promotor, rechaza esas actuaciones que van en contra del proceso que llevamos y no vamos a declinar o bajar la guardia frente a la consulta”, expresó Ducuara.

Y añadió que continuará como ciudadano, haciéndole seguimiento a las presuntas irregularidades de las obras, de su municipio.

El caso quedó radicado en la Fiscalía 44 de Ortega y será trasladado al Guamo, desde allí se emprenderá la investigación respectiva.

Pero al parecer, antes del lunes, hubo otro hecho que llamó la atención en una de las integrantes y representantes de las comunidades indígenas, quien fue buscada por dos personas desconocidas que se movilizaban en una motocicleta.

No obstante, no se originó ningún tipo de advertencia o amenaza.

Requisito pendiente

En lo relacionado con la consulta, Ducuara, fue al Consejo Nacional Electoral, CNE, para precisar el por qué no ha recibido el certificado que demuestre que el Comité no sobrepasó las cifras contables.

Allí le explicaron que la información fue entregada en el tiempo establecido y que no se pasaron del tope definido, pero que depende del Presidente del CNE entregar o no el certificado y que para ello no hay tiempo establecido.

Es decir que por ahora, el Comité El Agua es Vida, debe esperar.