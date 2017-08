Exalcalde de Natagaima pide que asesinato de su padre se esclarezca

El exalcalde de Natagaima y hoy gerente del hospital Luis Pasteur, David Mauricio Andrade, habló sobre el reciente deceso de su padre, quien fue víctima de sicarios que le dispararon cuando se movilizaba por zona rural de Coyaima.

16 Ago 2017 - 3:01am

Andrade contó que la investigación es adelantada por la Fiscalía de Guamo y que la semana anterior las autoridades hicieron un consejo de seguridad en Coyaima.

“Mi papá era un hombre pensionado, dedicado a actividades agropecuarias, al cultivo del arroz y a la ganadería, dichas actividades las adelantaba en zona rural de Coyaima. De todas las autoridades civiles y militares hemos recibido apoyo”, dijo el exmandatario.

Sin establecer

las causas

Andrade añadió que para él, las circunstancias que rodean los hechos descartan un hurto, pues el señor David Andrade Vergara, fue encontrado con todos sus objetos personales y de valor.

“Tenía muy buena comunicación con mi padre y desconozco que tuviera algún inconveniente o circunstancia ajena frente a temas como extorsiones. No me lo había comentado, desconocemos eso como familia”, contó Andrade.

El exalcalde por ahora no se atreve a precisar una situación en particular que haya desencadenado el hecho, no obstante, le solicita a nombre de su familia que se le brinde importancia al caso, teniendo en cuenta que ocurrió cerca la Triángulo del Sur del Tolima, zona que se proyecta como de mayor desarrollo a nivel regional.