En San Antonio se hablará hoy del desalojo del resguardo indígena

Una semana después del proceso de desalojo en contra del Resguardo Indígena San Antonio de Calarma, por fallo judicial del Juzgado Primero Promiscuo Municipal, la Secretaría del Interior volvió a hablar del tema en un Consejo de Seguridad regional.

17 Ago 2017 - 3:01am

Sobre este caso, Ricardo Orozco, jefe de esta cartera, indicó que un líder de la comunidad indígena que fue desalojado y tiene protección de la Unidad Nacional de Protección, está ubicado en el polideportivo municipal.

“Han llegado más indígenas, está la guardia y se niegan a recibir el apoyo de la Alcaldía en generación de vivienda por tres meses. (Por tal razón) quedamos en que una comisión del Ministerio Público, estará el jueves (hoy) en un consejo de seguridad, para que hable con él”, precisó Orozco.

El funcionario contó que a pesar de que se había acordado con la propietaria del predio, que debía llevar personas que ayudaran a materializar el desalojo, esta no lo hizo, por lo que se procedió a detener la diligencia.

“El día del desalojo llegó con dos señores de 70 años y otra persona y con dos martillos, efectivamente no pudieron hacer el desalojo y continuamos en el mismo proceso”, expresó Orozco.

En cuanto a la reprogramación de la fecha, se fijo para el 9 de septiembre, “pero no están dadas las condiciones, estamos elaborando un oficio para dirigírselo a la juez, para que requiera a la señora (María Cristina) Melo, porque no podemos seguir haciendo un desgaste de movilizar policías (...) y no dar las garantías, queremos que la juez evalúe eso, para la próxima vez”, precisó Orozco.