Rechazo a la condición del Gobernador para girar recursos al H. Federico Lleras

Una acción de cumplimiento podría ser el mecanismo que se utilice para que el Gobernador del Tolima esté obligado a trasladar recursos para el hospital Federico Lleras Acosta, esto con base en una ordenanza departamental.

22 Ago 2017 - 3:01am

Revuelo generó la afirmación del gobernador Óscar Barreto de no transferir cerca de $20 mil millones al hospital Federico Lleras Acosta hasta que el sector privado no pague, por lo menos, el 50 por ciento del total que le adeuda.

El veedor de salud del Tolima, Ancízar Rodríguez, afirmó que el mandatario no puede poner condiciones, ya que es su obligación dar cumplimiento a la ordenanza 032 de 2014, que exige la transferencia de los recursos para dicho hospital, al igual que para los centros médicos de segundo nivel en el departamento.

“Si el Gobernador está en la tónica de condicionar, debería hacerlo con la red pública de todos los hospitales del Tolima, porque a todas las EPS les deben. Por lo visto el Gobernador está por encima de los diputados, quienes deben exigir el cumplimento de una ordenanza proveniente de la Duma. No se puede ‘mamar gallo’ y pasar por encima de la Corporación”, aseguró Rodríguez.

El diputado Carlos Reyes precisó: “Eso es echarle más leña a la hoguera, y más cuando el dinero está en las arcas del departamento; hay la posibilidad de interponer una acción de cumplimiento para que haga el giro de los recursos, porque imagine si lo mismo se hiciera con la ordenanza a la Universidad del Tolima o para el deporte, esto no puede quedar en letra muerta exponiendo al hospital a una liquidación”.

Tanto Rodríguez como Reyes cuestionaron que el Gobernador con ‘bombos y platillos’ sí hiciera la transferencia en cumplimiento a la ordenanza, para el hospital Reina Sofía, de Lérida, y el hospital Nueva Candelaria, de Purificación; y criticaron que esa misma disposición no la tendría para el Federico Lleras Acosta, por lo tanto le pidieron ser coherente.

Frente al respaldo que aseguró el Gobernador haber recibido por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de no trasladar los recursos hasta que las EPS no hagan sus aportes, Reyes dijo: “No creo que el Ministro haya dicho eso, porque se debe cumplir con un acuerdo hecho por las partes, el Tolima no puede dar mal ejemplo. Cómo es posible que si otros no cumplen nosotros tampoco, esa no puede ser una respuesta”.

El veedor señaló de responsable al Gobernador de lo que pueda pasar con el hospital y los pacientes que allí se reciben, además dijo que de no hacer el giro, se haría un juicio político contra el mandatario, ya que aseguró que parte de la crisis actual proviene desde su anterior gobierno.