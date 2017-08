En Santa Isabel cierre de puesto de salud genera varios desacuerdos

El cierre del puesto de salud en el centro poblado San Rafael, en Santa Isabel, mostró el conflicto que hay entre varios concejales y el Alcalde de esta población del norte.

Otra de las quejas es que el hospital solo contaría con médicos rurales y no generales o internistas.

23 Ago 2017 - 3:01am

La decisión de suspender el funcionamiento de un centro de salud en el centro poblado de San Rafael ubicado a 25 minutos de Santa Isabel, generó una controversia entre varios concejales y el alcalde Jaime Rincón Soto, ya que los cabildantes consideran que se perjudica cerca de 12 veredas.

El presidente del concejo, Carlos Arturo Cortés, contó que los habitantes afectados, recogieron más de 200 firmas para solicitarle a la Administración municipal que reconsiderara la medida, asimismo, pidieron la intervención de la corporación.

“En el centro poblado había un puesto de salud hace más de 40 años y fue cerrado, la promotora de salud que había allí fue trasladada a la cabecera municipal, dejando desprotegida a 12 veredas y 453 alumnos de la institución educativa”, comentó el cabildante.

Agregó que es preocupante que lugares como El Corozo, La Cumbre, La Candelaria, Santa Bárbara, San Isidro y Colón tengan como único lugar de atención el hospital, el cual solo tiene médicos rurales.

Crisis financiera

Ante la petición de la comunidad, la semana anterior se sesionó en San Rafael, jornada a la que también fueron invitados el mandatario Rincón Soto y la junta directiva del hospital San Carlos Torrente Llano.

Allí además de hablar de la desaparición del centro de salud, se discutió sobre la situación económica del hospital.

“La gerente y el alcalde argumentan que no hay plata, pero si no es porque el Concejo tomó la iniciativa, nadie se hubiera dado cuenta de la crisis que está afrontando la entidad”, comentó el cabildante Carlos Arturo Cortés.

Otro de los cuestionamientos, es que al parecer la contratación en asesorías es alto, teniendo en cuenta que hay crisis.

“Efectivamente uno ve que las funciones de la gerente deben ser las de realizar el cobro y representar el hospital, pero esas funciones las están ejerciendo otros asesores”, dijo Cortés.

‘Concejo no da solución’: Alcalde

El mandatario Jaime Rincón Soto, comentó que su administración es consciente de las dificultades del hospital y que el cabildo no aporta soluciones, “lo único que hace es generar unos debates que no ayudan y que, por el contrario, entorpecen a la Administración citando la gente y a un veedor (de salud) a ponerlos en contra, no es la manera”, comentó el burgomaestre. Agregó que ante el tono que tomó la sesión decidió retirarse.

“Les dije que si querían aportar, que invitaran a sus amigos representantes y senadores de equipos políticos para que nos traigan inversión”. En cuanto al cese del centro de salud de San Rafael, el Alcalde explicó que al ordenar los costos administrativos se notó que faltaba una persona en el Municipio, por lo que trajeron a la encargada del centro de salud. El alcalde precisó que el lugar no era oficialmente un centro de salud y que la persona tampoco tenía perfil para atender emergencias. En cuanto al estado del hospital, el mandatario precisó que mensualmente tienen un déficit de $20 millones.

Por ello, entregará ante la Secretaría de Salud del Departamento un plan de ajuste financiero.