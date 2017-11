Hocol explicó que cumple con la normatividad y puede operar en ‘Puri’

Al completarse 13 días de bloqueo vial en la vereda El Tambo de Purificación, la empresa Hocol se pronunció sobre la situación e indicó que permanentemente están abiertos al diálogo.

3 Nov 2017 - 3:01am

Liria Isabel Páez, coordinadora en Gestión Social para Hocol, explicó que en este momento se entraría a operar el pozo denominado Venganza 45 H, el cual ya cuenta con un Plan de Manejo Ambiental.

La intervención “se va a realizar desde una plataforma que ya existe y que además está construido respetando las distancias que debemos tener en cuenta a cuerpos de agua e infraestructura social”, explicó Páez.

Agregó que en este momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, está haciendo una inspección de verificación.

Licencia ambiental

Una de las mayores inquietudes de la comunidad es por qué, si el operador es Hocol, la licencia ambiental sigue a nombre de Perenco Oil & Gas Colombia Limited, sobre este cuestionamiento, Páez explicó que en el sector de hidrocarburos la licencia ambiental es para los proyectos, por ello es una dinámica normal que las “actividades se desarrollen independientemente del operador que esté en el momento”.

En este caso, a pesar de que el titular de la licencia es Perenco, Hocol debe reportar las acciones y actividades, que se adelanten en el proyecto.

La funcionaria agregó que actualmente la petrolera adelanta el proceso de cesión de la licencia y que recientemente la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, le ratificó al alcalde de Purificación, Diego Murillo, que Hocol puede operar sin problemas en el campo.

“Nosotros somos quienes respondemos y hacemos toda la labor para que se de las operaciones del campo y cualquier cosa que se presente en el marco del desarrollo de las actividades, obviamente se trabajará con nosotros”, precisó.

Inversión

De otra parte, la coordinadora reiteró que en el tema de compensación del uno por ciento, hasta la fecha se tiene aprobada la construcción de las plantas de agua residual y que las obras se han ejecutado en la planta de tratamiento del barrio Camilo Torres de Purificación. En cuanto a la compra de predios, es un proceso que debe surtir una serie de etapas.

Contrataciones

Por Ley la contratación de mano de obra no calificada debe ser ciento por ciento de la región y calificada del 30 por ciento, “en este momento para este pozo tenemos adelantada la contratación en etapa de obras civiles, (con) cinco personas de la comunidad en mano de obra calificada y de no calificada, que se requieren 14 ya están contratadas”, explicó Liria Isabel Páez. Añadió que para la etapa de perforación se necesitarán 49 personas de mano de obra no calificada y 54 calificada.

Con respecto a las vías de hecho la delegada de Hocol, indicó que el bloqueo impidió la movilización de los equipos para comenzar con la perforación, por lo que se retrasó el cronograma de operación. En cuanto a los diálogos, Páez manifestó que siguen dispuestos a un acercamiento con las comunidades para escuchar y dar respuesta a cada una de las inquietudes.