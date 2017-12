En el Tolima se cerrará unidad pediátrica por no ser rentable

Con esta decisión tomada por la clínica Avidante el Tolima y las regiones vecinas quedarán solo con 10 camas para cuidados intensivos pediátricos.

23 Dic 2017 - 3:01am

La Sociedad Colombiana de Pediatría en el Tolima informó que a partir del 31 de diciembre se cerrará la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos que funciona en la clínica Avidante en Calambeo, antiguo Instituto del Corazón, esto significa que el Tolima se quedará tan solo con 10 camas para atender las urgencias de la población infantil.

Una de las razones del cierre, sería que prestar este servicio no es rentable.

Alba Julieth Castro, presidente de la sociedad a nivel regional, contó que el anunció fue conocido por el gremio el pasado miércoles.

“Muy consternados, tristes (por) la problemática, no necesariamente por la parte laboral, sino por la escasez de camas de cuidado intensivo pediátrico y neonatal en Ibagué y el Tolima; que cierren la unidad es un golpe duro para la salud de los niños”, dijo Castro.

La profesional precisó que tan solo quedarían 10 camas, ocho de ellas en el hospital Federico Lleras Acosta y dos en la Unidad Materno Infantil del Tolima, cifra que evidentemente no es suficiente para atender las necesidades que se tienen, pues según la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo ideal es que haya de 2,5 a tres camas por cada mil habitantes.

“Nosotros tenemos 10 no más y en todo Colombia existen 770 camas, según estadísticas de 2014. Entonces, imagínese lo que pasaría a nivel departamental que recibimos (pacientes) de todos los municipios e incluso de vecinos como La Dorada y Girardot, que por cercanía les queda mejor Ibagué”.

Ante el preocupante panorama, la sociedad de pediatras, solicitó la intermediación del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, para buscar salida a una presunta crisis.

“Sabemos que es una institución privada, pero por lo menos que no hagan cierre en estas épocas que son tan duras, que podamos tener un plan de contingencia, porque hoy no podemos seguir cerrando servicios a pediatría y ginecobstetricia, solo porque no son rentables”, precisó la profesional.

Además del argumento de que prestar el servicio de urgencias a los niños no es viable económicamente, se habla que en la clínica Avidante, necesitarían el espacio para poner unidad de cuidado intensivo adulto.

Cabe recordar, que en esta unidad que funciona desde hace 14 años, se atienden menores con cardiopatías complejas.

Y según el sindicato Nacional de Pediatras, en los últimos cinco años en Colombia, se han eliminado 700 camas, hecho que se deriva de que el servicio no es rentable, a lo que se le suma, el retraso del pago de las EPS.

Dato

En esta unidad eran atendidos pacientes de los 47 municipios del Tolima, más los usuarios de las regiones vecinas.