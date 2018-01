En veremos la actualización de los POT en el Tolima

De 47 poblaciones, tan solo en ocho los mandatarios mostraron el interés de dar inicio a los ajustes de ordenamiento territorial en 2017.

3 Ene 2018 - 3:01am

El Ministerio de Vivienda indicó que más del 90% de las ciudades y municipios del país siguen sin prestar la atención que requieren los Planes de Ordenamiento Territorial.

Esta situación genera un riesgo, teniendo en cuenta que dichos planes, además de ser una brújula de organización, son un instrumento de prevención ante las posibles amenazas de vulnerabilidad que tiene cada territorio.

Otro de los llamados de atención lo hizo el jefe de la cartera de Vivienda, Camilo Sánchez, sobre aquellas situaciones en donde se hace cambio en el uso del suelo buscando beneficios particulares.

“Les quiero decir adicionalmente, que hay que hacer que los POT no se conviertan en un negocio particular, en muchas partes se ha cambiado el uso del suelo para enriquecer a unos pocos y eso es lo que no puede seguir permitiéndose”, precisó.

¿Cómo avanza el Tolima?

A nivel regional, las cifras no se alejan mucho del panorama nacional, pues según el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, más del 50 por ciento de los municipios no han iniciado el proceso, situación que llama la atención teniendo en cuenta que los alcaldes completaron dos años de mandato.

“El 2017 termina con una deplorable actividad administrativa por parte de las alcaldías municipales, aproximadamente 30 municipios no han iniciado el mínimo trámite para actualizar o ajustar los esquemas.

“Ello, de todas maneras, permite evidenciar una falta de cuidado en estos instrumentos de planeación”, precisó el director.

Ante esta realidad, la pregunta que queda es si dichas alcaldías han justificado por qué no se avanza, “en la Corporación no se ha recibido ninguna justificación, además, esa actividad no es excusa porque es una obligación de la entidad municipal emprender el ajuste, precisamente por los mandatos de la Ley 388”, comentó Cardoso.

El directivo agregó que junto a la Gobernación del Tolima, han hecho varios llamados de atención sobre el tema, no obstante, hasta la fecha siguen sin obtener respuesta.

A esto se suma que el Gobierno nacional en los 47 municipios del Tolima solo escogió a San Antonio para incluirlo en el programa de POT modernos, el cual se financiará con recursos de regalías a través de Planeación Nacional.

Cabe resaltar que entre las ocho poblaciones que adelantaron el proceso de ordenamiento territorial está Flandes, Suárez, Ibagué, Melgar y Natagaima.

Mariquita avanzó en el Pbot

Tras la polémica de los lotes de Balcones del Prado y teniendo en cuenta que el mandatario Alejandro Galindo tendría varios predios que estarían en lista para cambiar el uso del suelo, la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, la está adelantando el alcalde ad - hoc, Dainober Esteban Trujillo, quien explicó que después de revisar el borrador de la propuesta que presentará la Administración municipal, el 20 de noviembre remitió varias observaciones a la Secretaría de Planeación de Mariquita, sobre algunos aspectos que quedaron por fuera y que por norma deben incluirse, dichas inquietudes hasta la fecha no han tenido respuesta.

Una vez se tenga completa la propuesta de ajuste del Pbot, se enviará a Cortolima y cuando tenga el visto bueno de la autoridad ambiental se pasará para aprobación al concejo.