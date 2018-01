Alcalde de Prado tendrá que responder por malos manejos en contratación

Cuando se movilizaba en una camioneta en una vía pública de Purificación fue capturado el alcalde, Álvaro González Murillo, por efectivos de la Fiscalía.

El alcalde Álvaro González Murillo no aceptó lo cargos que le imputó la Fiscalía y hoy se conocerá si será enviado o no la cárcel.

4 Ene 2018 - 3:01am

Prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos e incumplimientos de los requisitos legales, falsedad ideológica de documento público y fraude procesal son los cinco delitos por los que deberá responder el alcalde de Prado, Álvaro González Murillo.

El mandatario fue capturado ayer en horas de la mañana por funcionarios del CTI de la Fiscalía cuando se movilizaba por una de las calles de Purificación.

La orden de captura fue expedida por el Juzgado Octavo penal municipal, tras ser solicitada por la Fiscalía 34 de Ibagué y legalizada en horas de la tarde de ayer por el Juez Quinto penal municipal.

Durante la audiencia de legalización e imputación de cargos, la Fiscalía reseñó que el proceso que tiene en líos al mandatario tiene que ver con la obra del puente de la vereda Montoso que conecta con la vereda el Fique y que tuvo un valor de $2.315 millones.

Dicha ejecución debía darse en medio de una urgencia manifiesta que había sido declarada el 17 de diciembre de 2015, cuando el mandatario ya había sido elegido, pero no había tomado posesión de su cargo.

La declaratoria buscaba conseguir recursos de regalías y fue expedida por el exalcalde Néstor Trujillo, pero, el mandatario Álvaro González procedió a revocarla argumentando que no había urgencia, porque era un puente que se había caído hacía más de 15 años y había uno artesanal que permitía el paso de personas y vehículos pequeños.

Fue entonces cuando el primero de abril de 2016, el Alcalde hoy imputado procedió a revocar el decreto por el que anuló la urgencia manifiesta y luego en junio modificó el decreto por el que se convocó la urgencia.

El contrato entre el Municipio y la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016, -encargado de la obra- se firmó el 22 de agosto, ocho meses después de emitirse la urgencia manifiesta.

En el documento se indicaba que eran cuatro meses de plazo para la ejecución de la obra, que consistía en la construcción a todo costo del puente que cruza sobre el río Negro. Pero cinco meses después la infraestructura no alcanzaba ni el 50% de construcción. La obra finalmente concluyó y se entregó a la comunidad.

Luego de que la Fiscalía le imputará los cinco delitos, el alcalde González Murillo no aceptó los cargos y la audiencia de medida de aseguramiento quedó para hoy a las 2 de la tarde, para determinar si el mandatario es enviado o no a la cárcel.

Según la Fiscalía los contratos de obra 139 y de interventoría 140 del primero de agosto de 2016 debían surtir trámite por medio de licitación pública y de concurso de méritos, respectivamente.

Además, el ente fiscalizador señaló que el mandatario engañó a la Contraloría General de la Nación cuando adelantó la investigación sobre la declaratoria de urgencia manifiesta, para luego obtener los avales de dicho proceso.

También señaló la Fiscalía durante la audiencia que los contratistas fueron escogidos a ‘dedo’ y pretendió ‘adornar’ los procesos contractuales por lo que consideró que todos los actos que se cumplieron en su mandato para adelantar la obra son ilegales.

¿Qué dice la defensa?

El abogado Hugo Armando Martínez Sandoval, abogado defensor del alcalde Álvaro González Murillo, señaló que le llama la atención que la Fiscalía haya optado por adelantar el proceso en Ibagué, y no en Purificación, municipio en el que fue capturado o en Prado, donde vive el mandatario. El profesional del derecho también indicó que la captura debió de declarase ilegal, porque según él, al momento de la lectura de los cargos, solo le hicieron tres y no los cinco que se imputaron. Martínez Sandoval dijo que se pidió que se aplazara la audiencia de medida de aseguramie nto por la complejidad de los cargos.



“Sorprende al Alcalde lo que dice la Fiscalía, que él se encargó de engañar a la Contraloría General de la Nación, y lo que más le genera dudas a la defensa sea el ente fiscalizador que decida a qué Juzgado lleva a una persona y que intente señalar que el puente se hizo para gastarse la plata, cuando las personas llevaban 15 años esperando la obra”, afirmó el abogado.



Indicó que no se está peleando que el Alcalde se haya robado un peso, entonces “no entiendo el papel de la Fiscalía cuando fue una obra de infraestructura que se ejecutó bien hecha”.