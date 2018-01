Enfrentamiento de versiones entre Alcalde de Alvarado y abogado

Pasados dos años de instaurarse la demanda por presunto constreñimiento al votante, una de las denunciantes aseguró que recibió presiones.

16 Ene 2018 - 3:01am

La Fiscalía adelanta una investigación en contra del alcalde de Alvarado, Pablo Emilio López Trujillo, por el presunto delito de constreñimiento al sufragante.

El hecho que se conoció a mediados de diciembre, indica que al parecer el entonces candidato amenazó verbalmente a Ana Milena Roa de Urueña para que le diera su voto y, aunque los cuestionamientos han sido negados por el mandatario, existirían otros testimonios que apuntan a la misma falta.

“No coaccioné a nadie”: Abogado

El proceso generó versiones encontradas, pues mientras el mandatario asegura que la declaración de la mujer surgió de supuestas presiones por parte del abogado Misael Ramírez Ortiz, este último manifestó que no es cierto.

Y agregó que el testimonio de Roa de Urueña, junto al de otras tres personas, reposan en la Notaría de Venadillo, también que fue ella quien lo buscó en noviembre de 2015 para decirle que “quería declarar que el Alcalde la había chantajeado para que votara por él, fue ella la que se acercó a mí por intermedio de otra persona y no yo a ella”, precisó Ramírez Ortiz.

Y es que en dicho testimonio juramentado, Ana Milena Roa, dijo que “el señor Pablo Emilio López Trujillo, me dijo que si yo no votaba por él, me quitaba la ayuda para mis hijos, antes de las elecciones”, se precisa en declaración hecha en la Notaría de Venadillo.

Pero en otros documentos allegados a esta redacción fechados del 24 de noviembre, también se rindieron testimonios que señalan que el entonces candidato López ofreció bultos de cemento a cambio de votos.

Y aunque el mandatario persiste en que son declaraciones surgidas de la presión del litigante, Ramírez Ortiz reiteró que “fue la voluntad de esas personas que me buscaron, yo no coaccioné a nadie”.

“Para ganar, no tuve necesidad

de ofrecer estas cosas”: Alcalde

Ante estas acusaciones, EL NUEVO DÍA habló con el mandatario Pablo Emilio López, quien expresó que tiene la conciencia limpia y que jamás actuó de la forma en que se le está acusando, “es totalmente falso, nunca lo hice y menos tuve contacto con esas personas que hoy en día están diciendo que les ofrecí cualquier cosa”.

Recordó que Ana Milena Roa se retractó, asimismo, que en época de campaña no tuvo algún tipo de contacto y que menos hizo la advertencia de quitar un subsidio.

En cuanto al ofrecimiento de los bultos de cemento en donde se hace referencia a personas conocidas por el mandatario, “la señora del cemento nombra a un Viteli y a Fernando Ramírez, sé quienes son, los llamé y les pregunté que si habían hecho eso y me dicen que es totalmente falso”, comentó el burgomaestre.

Ante estas versiones, solo la Fiscalía será la que determine cuál de las dos partes tiene la razón.