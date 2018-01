Gobernador del Tolima le salió al paso a sus críticos en su visita a Rioblanco

29 Ene 2018 - 10:34am

Como de “montonera de mediocres” calificó el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, a aquellas personas que según él, lo critican continuamente por invertir en el Sur del departamento.

La expresión se registró este fin de semana en Rioblanco, cuando se reunió en el casco urbano con la comunidad.

“El cien por ciento, de quienes me critican, no han hecho un carajo por el Sur del Tolima. Todos los días siento una enorme felicidad cuando me critican por hacer”.

Y es que los cuestionamientos que recibiría el mandatario seccional, estarían relacionados con la construcción del puente metálico sobre el río Cambrín y el megacolegio que se creó en el corregimiento de Herrera en su anterior mandato.

“Mis críticos son una montonera de mediocres que nunca fueron capaz de hacer algo por el Sur, se tiraron más de 30 años en una carrera política hablando de fanatismos ideológicos y de sectarismo”, dijo Barreto en su intervención.

Pero, su discurso fue más allá, pues agregó que tampoco se hizo nada para desafiar a las Farc, en la época que estaba actuando como guerrilla, mientras que en su primer gobierno trabajó por perseguirlos implacablemente.

Y precisó que así como en aquella época propició una enfrentamiento para recuperar el orden público, “hoy también estoy de acuerdo que hagan política, que hagamos la paz y que busquemos el desarrollo para toda la sociedad en conjunto”.

Compromisos

En cuanto a inversiones y proyectos, el Gobernador dijo que apoyará el proyecto de construcción del puente que cruza sobre el río Mendarco y que comunica la vereda El Quebradón con Chaparral.

Y por el lado de las solicitudes de las asociaciones productivas de El Quebradón, está la entrega de insumos, beneficiaderos y certificación en buenas prácticas de producción.