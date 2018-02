Departamento declarará la emergencia educativa

3 Feb 2018 - 3:54am

Luego de 15 días de haber iniciado el calendario escolar en el Tolima, son varias las dificultades las que deben sortear padres de familia y docentes.

Por ejemplo, en la institución educativa San Miguel ubicada en Coyaima, el asesinato de la profesora Liliana Astrid Ramírez el 19 de octubre de 2017, generó que dos maestros más debieran ser reubicados como medida de protección, lo que ocasionó que al colegio le haga falta hoy, tres docentes para los grados de educación básica y media, en las áreas de ciencias naturales y español.

Según el rector, Luis Eduardo Díaz Bocanegra, la ‘profe’ Liliana Astrid Ramírez, era la encargada de liderar el proceso técnico que tiene la institución, “desafortunadamente la asesinaron al frente del colegio y con ello dos docentes más salieron”.

El rector indicó que este caso fue expuesto oportunamente ante la Secretaría de Educación del Departamento, sin embargo, sigue a la espera de alguna respuesta.

“La comunidad está bastante preocupada, los niños están a medio estudiar porque no están recibiendo las clases completas y no nos solucionan el problema, me preocupa bastante porque esto tiene que ver con la calidad de la educación”, dijo.

Díaz Bocanegra, recordó que tras el deceso de la docente, se entregó a la Secretaría los documentos respectivos para que se hiciera el nombramiento de los reemplazos, pero “se dilató y dilató la cosa, y en este momento lo que me dice el secretario de Educación, es que no pueden nombrar a nadie porque están en Ley de Garantías y que se tiene que declarar la emergencia educativa”.

El directivo cuestiona el hecho de que si la necesidad estaba desde octubre, por qué tres meses después no ha llegado la solución, “me parece que ha habido negligencia”.

El faltante ocasionó que los padres de familia hayan manifestado la intención de reclamar los docentes por las vías de hecho.

Emergencia educativa

Al consultar esta situación con el jefe de la cartera educativa del Tolima, Jairo Cardona, explicó que tras el homicidio de la maestra, tres más quedaron en un nivel de riesgo alto, por lo que tuvieron que trasladarlas. Luego se procedió a nombrar dos docentes nuevas, sin embargo, al momento de hacerse la notificación oficial, “llegaron las dos profesoras nuevamente indicando que no tenían riesgo para su vida, por lo que me dijeron que por favor las devolviera (a Coyaima)”, contó el funcionario.

Ante la solicitud, se procedió a ‘frenar’ a la expedición de los decretos de nombramiento, luego se remitió a la Oficina de Jurídica una carta en donde las profesoras indicaban que no tenía algún tipo de riesgo, documento que no era suficiente para que pudieran regresar a la I.E. San Miguel.

Por ello, se solicitó un certificado a la Unidad Nacional de Protección, oficio que puede tardar seis meses en ser expedido, por esta razón Cardona le solicitó a la Fiscalía y a la Policía Departamental determinar en qué nivel de riesgo se encuentran, de este proceso hasta la fecha solo se obtuvo respuesta de el organismo de investigación, razón por la cual se sigue a la espera.

El secretario precisó que “en este momento no se puede mover nada porque estamos en Ley de Garantías, entonces voy a decretar una emergencia educativa para poder actuar en ese tema”.

Con esta medida, que ya estaría ad portas de ser sancionada por el Gobernador, se tiene un fundamento jurídico que permitirá adelantar, “los ajustes de planta de todo el departamento que se requieran”

Dato

La emergencia educativa entraría a cubrir las necesidades que se registren en los 46 municipios del Tolima.