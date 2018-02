Al H. Federico Lleras todavía le falta para ser autosostenible

17 Feb 2018 - 3:01am

Faltando cuatro meses para concluir la prórroga de intervención del hospital Federico Lleras Acosta, el Gobierno departamental llamó la atención en que pasados más de tres años, la entidad aún no es autosostenible.

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, reiteró una vez más que tiene la disposición de recibir la entidad en junio, siempre y cuando el Ministerio de Salud y el Gobierno nacional cumplan a cabalidad lo que se propuso en el proceso de intervención.

“No nos pueden ir a entregar el hospital el 2 de junio, después de toda esa alharaca que hicieron y que no resuelvan su estabilidad, entonces (luego) yo tenga que asumir lo que el Gobierno y la Superintendencia hizo (con) la alharaca.

“Han avanzado, lo reconozco, pero no han resuelto el tema estructural del hospital y vuelve el juego de la Gobernación ahí”.

Barreto recordó que en la última reunión que sostuvo con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se acordó la adquisición de varios elementos que le permitirían generar ingresos al Federico Lleras.

Sin embargo, “a hoy, el Ministerio no ha hecho la ejecución de un solo proyecto de los que se comprometieron”, dicha inversión sería indispensable para lograr que se mejore la economía y la entidad alcance sostenibilidad en el tiempo.

Se estaría hablando de siete proyectos de inversión que darían al hospital la posibilidad de entregar servicios de alta complejidad. Esta iniciativa, incluiría un equipo de hemodinamia, al igual que dotación para atender pacientes con cáncer, entre otros.

El total de las propuestas sumarían alrededor de $35 mil millones.

“El tema no es que paguemos o no los pasivos, el problema es que le mejoremos el ingreso del hospital. Estamos en manos del Gobierno, si lo resuelve, el 2 de junio recibo el hospital, sino no lo recibo”, precisó el mandatario seccional.

En cuanto a la presunta venta de la sede El Limonar, Barreto comentó que esta es una decisión propuesta del Gobierno nacional, la cual debe contar con el aval del Departamento, “no tengo ningún problema en que vendiéramos El Limonar, pero me opondría a que lo vendamos por venderlo, para pagar unos pasivos, eso no le va a dar la sostenibilidad al hospital”.

Lista de solicitudes

De otra parte, la secretaria de Planeación, Olga Lucía Alfonso, indicó que en la reciente reunión con el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Fernando Correa, le planteó cinco solicitudes. Entre ellas, estaría el giro de mínimo $15 mil millones de los recursos que entregará el Gobierno nacional al sistema de salud a través del Fosyga. “Esto le permitirá al hospital hacer una negociación con los pasivos y la cartera que tiene”.

Asimismo, se abordó la deuda de Cafesalud EPS, sobre esta entidad Correa habría indicado que como aún no está liquidada no se puede cancelar lo adeudado. Esta institución le debería al Federico Lleras cerca de $25 mil millones.