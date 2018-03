Nuevas jornadas de entrega de Libretas Militares en el Tolima

2 Mar 2018 - 12:04pm

La Unidad para las Víctimas con el apoyo de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y las alcaldías municipales, viene organizando la primera jornada de la estrategia ‘Con Libreta en Mano’ dirigida a los hombres del Tolima que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado.



Durante la primera semana de marzo, las 47 alcaldías del departamento están recibiendo la documentación requerida para solucionar la situación militar de los jóvenes y adultos en calidad de desplazados.



Carlos Iván Rubio, coordinador Territorial Tolima de la Unidad para las Víctimas, indicó que esta estrategia se da en el marco de las medidas de satisfacción que tiene la ley 1498 que se viene trabajando no solo en el Tolima, sino en toda Colombia.



“Arrancamos el 2018 con pie derecho, vamos a hacer una entrega de 108 Libretas Militares en el distrito 52 en Chaparral, a igual número de jóvenes víctimas del conflicto armado de la zona sur del departamento”, aseguró



De igual manera señaló que este programa ha venido creciendo, pues en 2017 se entregaron 1335 Libretas en aproximadamente 12 jornadas que se hicieron en el departamento.



Esta estrategia no solo beneficia a los jóvenes con la Libreta, de igual manera condona las multas que se tengan por ser remisos, ya que estas multas impiden acceder a este documento.



La medida de satisfacción garantiza la gratuidad de cualquier proceso, es decir, no tendrán que pagar ninguna cuota correspondiente a la inscripción y/o elaboración de este documento.



“Tenemos ya proyectado una jornada para Ibagué que son generalmente las jornadas más grandes”, finalizó Rubio.



Requisitos y documentos requeridos:

-Fotocopia de la cedula de Ciudadanía al 150%

-Fotocopia del Registro civil de Nacimiento

-3 fotos 3 x 4 fondo azul en traje formal

-Cedula de los padres si es menor de 25 años

-Diploma de grado (si lo tiene)

-Estar incluido como víctima del desplazamiento forzado

-Registrase en la página web: www.libretamilitar.mil.co y subir los documentos requeridos

-Llevar una carpeta cuatro alas color blanco, al enlace de víctimas en su municipio o al Centro Comercial Combeima, oficina 705 en Ibagué