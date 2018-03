Sigue inconcluso proyecto de vivienda para víctimas

3 Mar 2018 - 3:01am

Humberto Buenaventura Lasso, alcalde de Chaparral, indicó que los retrasos en la construcción del proyecto de vivienda en su municipio, estarían afectando doblemente a las familias que se supone, se beneficiarían.

Esto, porque varios beneficiarios obtuvieron préstamos de tres millones para integrar dicho proyecto que solucionaría de una vez por todas el acceso a una vivienda propia.

“Algunas personas hicieron créditos para poder pagar estas inversiones, para soportar esos tres millones, y les ha tocado pagar los créditos y pagar los arriendos donde viven”, indicó.

EL NUEVO DÍA, a inicios del mes pasado, publicó una nota en la que Idelfonso Coca Torres, uno de los beneficiarios, indicó que en 2015 hicieron los aportes con la promesa que en ocho meses tendrían el apartamento.

“Ya estamos en 2018 y no están las seis torres, a penas hay cuatro, de ellas dos tienen paredes”, comentó el chaparraluno.

Según narró el Alcalde, Planeación informó que el avance es del 70%.

No se avanza

“Al día de hoy lamentablemente tenemos que decir que no se ha avanzado en más del 70% de la obra, y no sabemos las razones, no hay una explicación clara, concreta y precisa sobre las razones por las cuales no se ha culminado”, afirmó el alcalde.

Informó que el concejo municipal hizo un debate al respecto, al cual invitó a los funcionarios de la Gobernación, pero desafortunadamente no estuvieron presentes todos, por lo que no se pudo concluir nada.

“Se dice que son 800 millones de pesos que hay que adicionar al contrato para poder culminar, pero lo cierto es que no hay ninguna respuesta por parte de la Gobernación”, dijo el mandatario.

Y agregó, “hoy está a la deriva, no se está trabajando, faltan dineros por adicionar y el contrato del proyecto es de la Gobernación, y ahí es donde debemos tener una respuesta clara sobre lo que va a pasar con la suerte de ese proyecto”.

Infraestructura

El secretario de Infraestructura, Andrés Fabián Hurtado, indicó que se gestionan los recursos para poder culminar el proyecto.

“Ya tenemos construida cuatro torres, y esperamos seguir avanzado con la culminación de las últimas dos torres, para esto estamos gestionando unos importantes recursos”, aseguró.

Indicó que los recursos buscan garantizar la construcción de la totalidad de los 48 apartamentos.

“Le comunicamos a todos los beneficiarios de este proyecto, que en su mayoría son madres cabeza de familia víctimas del conflicto armado, que tengan toda la seguridad que con nuestro Gobernador entregaremos este proyecto.

“Estamos buscando soluciones a la ausencia de recursos, pero con toda seguridad vamos a entregar este proyecto”, finalizó el Secretario.

Dato

En 2015 se indicó que la construcción tardaría ocho meses, tres años después la obra sigue inconclusa y las víctimas sin hogar.