Financieramente el hospital de Chaparral empieza a ‘tocar fondo’

17 Mar 2018 - 3:01am

El hospital de Chaparral San Juan Bautista, de segundo nivel, estaría atravesando por serios problemas financieros; según la gerente Diana Buenaventura, este hecho no es una novedad, pues a pesar de las medidas adoptadas la deuda que tienen las EPS en liquidación y la falta de apoyo por parte de la Gobernación, han aportado al déficit.

“Tenemos serias dificultades con el flujo de caja, situación que no es ajena a los hospitales del país, incluso en el último año hemos tenido una mejora en el recaudo, teníamos dificultad con el área de glosas, facturación, contratación y cartera”, explicó la funcionaria.

No obstante, el trabajo de organización sería un 'pañito de agua tibia' pues en cifras, el San Juan Bautista le debe $13 mil millones a los proveedores, parte de esas obligaciones vendrían desde 2014 “y el hospital con lo que factura y recauda puede pagar lo corriente, pero para las deudas anteriores, el recaudo todavía no nos alcanza para pagarlas, eso hace que realmente tengamos un bache financiero grande”, agregó.

Otra de las situaciones que se ha evidenciado, es que a pesar de que esta entidad depende de la Administración seccional y tiene serias dificultades, en el último año no se han registrado giros.

“La realidad es que en el año en que nosotros llevamos gerenciando el hospital, no hemos recibido absolutamente ningún recurso de parte de la Gobernación, pese a que hemos presentado proyectos”.

En total son seis propuestas que se hicieron a la Secretaría dentro del Plan Bienal y están a la espera de viabilidad, entre ellos, está adquirir dotación para el hospital por $700 millones y otro es la compra de una unidad móvil.

Hechos a los que se le suma el deterioro estructural, “nuestras habitaciones son malas, los baños son feos, la consulta externa es horrible y la plata que le ingresa al hospital nos alcanza a penas para cubrir lo que nos gastamos atendiendo los pacientes”, contó la gerente.

Ante esta realidad se han implementado diferentes medidas como recorte de personal y reducción en los gastos, pero se terminó viendo afectado el servicio de ortopedia que fue suspendido desde enero, ya que se necesita cerca de $150 millones mensuales para su funcionamiento. Sin embargo, se espera volver a contar con esta atención en abril.

En cuanto al pago de personal se está al día, pero se le sigue debiendo cuatro meses de sueldo a varios especialistas, deuda que viene de años anteriores y sumaría alrededor de mil 500 millones de pesos.

En medio de la crisis, “se está haciendo una reestructuración con el ánimo de que el dinero alcance para hacer otras inversiones y mejoramientos.

Liquidadas y sin ponerse al día

La suma de las deudas de las EPS llega a los $23 mil millones y en la lista de entidades que no pagan están varias que entraron en liquidación como Cafesalud ($4 mil millones), Caprecom ($2 mil 800 millones) y Saludcoop (cerca de mil 600 millones de pesos). “Prácticamente ahí esta la plata de los proveedores que les debemos de años anteriores”, precisó la gerente.



Teniendo en cuenta el rubro que está de por medio, las gestiones de cobro se habían hecho como lo dicta la normatividad, sin embargo, aunque se logró que las entidades reconocieran la deuda, hoy se desconoce cuándo y cómo la van a cancelar.



Pero, además de ello, la Gobernación del Tolima también tendría una deuda pendiente por pagar que asciende a los $550 millones, por concepto de servicios No POS, según la gerente, la Secretaría de Salud tiene la obligación de pagarle a las EPS por dicho servicio, pero después de varias auditorías “salió que la Secretaría les debía cierta plata, ese dinero Asmet Salud, Pijaos Salud y Ecoopsos nos lo cedió, esa gestión se hizo el año pasado, en tres sesiones de crédito aprobadas y listas para pago y la Gobernación hasta ahora no ha dicho nada, cuando a otros hospitales sí les han pagado”.