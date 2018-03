Tras levantamiento de paro, Ministerio de Trabajo pondrá la lupa en Hocol

La protesta se adelantó en el cruce vial que no impedía el tránsito de la comunidad, pero sí el de la petrolera.

19 Mar 2018 - 3:01am

Tras cuatro días de paro, el pasado viernes los trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), y habitantes de la vereda El Tambo, en Purificación, levantaron la protesta contra la empresa Hocol.

Los líderes del paro y los representantes de la firma petrolera, en acompañamiento del Ministerio de Trabajo, la Personería y el Concejo de Purificación, hicieron la revisión y reafirmaron los acuerdos establecidos en materia de inversión social y, especialmente, estabilidad laboral.

Elio Fabio Rodríguez, director territorial del Ministerio de Trabajo, indicó que en el marco de la investigación preliminar que abrió a la empresa por presunta vulneración laboral, se verificará que el personal vinculado actualmente proviene de la población. De acuerdo con líderes sindicales, 17 trabajadores fueron despedidos y las vacantes se estarían cubriendo con personas foráneas.

“El Ministerio va a verificar si es cierto o no. Esta semana vamos a hacer revisión minuciosa de cada uno de los trabajadores y que estos hayan cumplido con todos los requisitos, porque habían 97 trabajadores, pero no renovaron el contrato a 17 de ellos, y 20 no serían de región”, indicó Rodríguez.

Además, el Ministerio busca establecer si la empresa habría exigido a las personas perfiles y requisitos diferentes a los establecidos por la legislación.

A través de una comunicado, Hocol indicó que se han vinculado 69 personas de Purificación: seis corresponden a cargos de mano de obra no calificada y 63 a mano de obra Calificada. También señaló que 30 personas son de las veredas y 39 del casco urbano, y cuentan con certificado de residencia de Purificación.

Así mismo, según contó Rodríguez, la empresa se comprometió a ejecutar los puntos en materia de ambiente, salud y educación, en la medida que la producción de los pozos y el flujo de ingresos lo permitan.

“También hay un reclamo porque los bienes y servicios que adquiere la empresa lo hace directamente en Bogotá y no invierte en Purificación y Ortega”, agregó.

Hocol dice estar comprometido

Entre otras cosas, Hocol indicó que el proceso de contratación ha sido transparente y acompañado de la institucionalidad representada en la Personería y Alcaldía. Además, señaló han mantenido una comunicación abierta a través de “siete reuniones informativas y de atención a inquietudes, las cuales buscaban ir informando de manera transparente el desarrollo del proceso”.

Agregó que una vez culmine el proceso de vinculación del personal, la firma subcontratista Omia solicitará a la plataforma del Servicio Público de Empleo cuatro aprendices Sena y un supervisor HSE bajo la ley del primer empleo.

“Hocol reitera su compromiso con Purificación en la generación de privilegiar la contratación del personal local, así como de comunicar de manera abierta y transparente”, concluyó.