Consejo Superior de Universidad del Tolima defendió modificaciones al estatuto general

Tras la denuncias hechas por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, Carlos Montealegre, de la inclusión de ‘micos’ en los cambios adelantados por el Consejo Superior de la Universidad al Estatuto General de la institución, la delegada del gobernador del Tolima ante dicho órgano, Olga Lucía Alfonso, refutó los argumentos entregados por el profesional.

Es de recordar que para Montealegre, quien a su vez es representante de las directivas académicas ante el CSU, las modificaciones al Estatuto y la reglamentación para la designación de un rector en propiedad deja vacíos, omisiones y contradicciones, que posiblemente terminarían favoreciendo la elección en este cargo al hoy rector Ómar Mejía.

Con respecto a los cuestionamientos, Alfonso como cabeza del Consejo Superior aclaró a través de un oficio, que Mejía quien es uno de los aspirantes a la rectoría de la UT, no tiene ninguna limitación para postularse debido a que está en el cargo como interino, designación que no tuvo proceso “electoral alguno, tal y como se dejó expreso en el último considerando del acuerdo N° 21 de 2016”, razón por la cual, de ser elegido no se podría considerar reelección.

Además, la restricción de la que habla la nueva normatividad “surtirá efectos exclusivamente a partir de los procesos de elección y reelección que se lleven a cabo de forma posterior a la expedición del presente acuerdo”.

En este punto, el CSU, recordó que el proceso de control de nulidad en contra del acuerdo que designó a Ómar Mejía como rector interino está actualmente en el Consejo de Estado tras la apelación que se hizo a la decisión en primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima que exigía anular la expresión “en interinidad”, motivo por el cual el acuerdo “goza de presunción de legalidad”.

De otra parte, también se explicó que la prohibición de proselitismo político al interior del claustro universitario establecida a través del acuerdo 016 de 2018, es válida teniendo en cuenta que no es un proceso de elección popular, sino que la designación de rector “es competencia exclusiva del Consejo Superior Universitario”.

Consejeros con periodos vencidos, pero legales

En medio de los cambios y modificaciones que se adelantan al interior de la UT, desde 2016 se ‘congeló’ la elección de los representantes a los diferentes estamentos, debido a la inestabilidad que tenía la institución y la crisis por la que atravesaba, motivos que originaron que delegados como el de los estudiantes, egresados y exrectores ante el CSU tengan hoy su periodo vencido.

No obstante, mediante el acuerdo 031 de 2016 el Consejo Superior adicionó el artículo 4 al acuerdo 021 de 2016, mediante el cual se suspenden los procesos de elección y se precisa que “los representantes de los estamentos a quienes se les venza el período en la transición, podrán seguir en los cuerpos colegiados siempre y cuando no pierdan la condición por la que fueron designados”, razón por la cual el total de los miembros del CSU cuentan con total legalidad para adoptar y tomar decisiones.

Elección sería por mayoría absoluta

En cuanto a las dudas planteadas por Montealegre en la forma de votación que se empleará para designar el nuevo rector y tras desconocerse el número de votos del Consejo que necesitaría el aspirante para llegar al cargo en propiedad, la respuesta fue que se adoptaría el “concepto de mayoría absoluta, es decir, la mayoría de los miembros del Consejo Superior, la cual es la interpretación más garantista, menos restrictiva y acorde con el principio pro homine de quien será elegido”.

¿Parágrafo transitorio genera vacíos?

Para el decano Montealegre la redacción del parágrafo transitorio que se incluyó en el Acuerdo 015 de 2018, puede prestarse para múltiples interpretaciones, además, no habría sido aprobado en dos vueltas como requería el caso, a lo que se suma el cambio de una palabra, que en concepto del académico cambia el contenido del mismo.



Ante el planteamiento, el Consejo precisó que dicho párrafo fue aprobado en dos sesiones, la segunda el 26 de abril de 2018, y expresaba que “la restricción contenida en el parágrafo tercero, surtirá efectos exclusivamente a partir de los procesos de elección y reelección que se lleven a cabo a partir de la expedición del presente acuerdo”.



Y que no se cambió el sentido, sino que se reemplazó la expresión “a partir de” por considerarse redundante teniendo en cuenta que en la línea anterior del texto se repetía la misma palabra”, y que la finalidad es prohibir la reelección inmediata y permitir la reelección discontinua, es decir, que un candidato que aspire ser reelegido como rector de la Universidad debe haber dejado transcurrir por lo menos cuatro años desde que finaliza su mandato.