Exrector y contratista de la UT, absueltos de presuntas irregularidades en contratación

Del mismo modo, eximió a Cuéllar Moreno de la acusación de falsedad material en documento público agravado. Esta decisión se da dentro de un proceso que comenzó hace más de seis años, cuando la Fiscalía acusó a Rivera Bulla y Cuéllar Moreno de haber actuado irregularmente dentro de un contrato que tenía por finalidad la realización de unos videos institucionales cuya duración eran de 25 minutos cada uno

En este caso, los hechos se remontan a marzo de 2009 cuando el entonces rector, celebró un contrato por $20 millones para la creación de cinco piezas audiovisuales, lo acordado era pagar el 50% al inicio del acuerdo y el restante una vez entregado a satisfacción el producto.

En este proceso, la interventoría y supervisión del contrato estaba a cargo de Luz Nahíma Gutiérrez Castro, jefe de la oficina de prensa de la UT en ese entonces.

Sin embargo, una presunta irregularidad surgió al momento de cobrar el excedente del contrato, pues al parecer, la autorización se habría logrado, aparentemente, con el visto bueno de la asesora de comunicaciones del rector, la periodista Francy Liliana Sánchez y no por Gutiérrez, quien era la supervisora y por lo tanto le correspondía dar el visto bueno del recibo del producto.

Además, se denunció que la papelería presentada no correspondía a la de la Universidad, sino a hojas comunes y a pesar de que Rivera Bulla fue advertido de las presuntas irregularidades, terminó ordenando el pago.

Para la Fiscalía, el contrato no se ajustó a los procedimientos internos establecidos por la misma institución, para este tipo de eventos.

Análisis

Luego de que el Juez analizó los argumentos de ambas partes, indicó que a pesar de que la Fiscalía General tenía la obligación de acreditar la existencia del documento que demostrara la presunta falsificación, este nunca lo hizo, es decir que no se contó con el material probatorio o evidencia física.

En la audiencia también se relató, que cuando se interrogó al perito el ente investigador habría señalado que el documento se había perdido, razón por la cual no se pudo corroborar la autenticidad.

La Fiscalía al parecer, tampoco logró demostrar que en la Universidad hubo detrimento patrimonial.

Otro de los argumentos entregados, es que el testimonio de Gutiérrez Castro ratificó que la firma del contrato en cuestión no era suya, no obstante, su declaración en percepción del juzgado no soporta credibilidad, pero sí fue contradictorio y poco fidedigno.

Además de ello, la defensa habría expuesto que, en ese entonces, la oficina de comunicaciones era desordenada y que la supervisora del contrato habría autorizado a otras personas firmar documentos, entre ellos, cuando estuviera ausente.

De la misma forma, se demostró que los cinco videos contratados fueron entregados por el camarógrafo dentro de los tiempos establecidos, estos fueron examinados y se verificó que las fechas de realización concordaban con lo expuesto por la defensa.

Ante la decisión de absolución de los delitos a favor de Rivera Bulla y Cuéllar Moreno, la Fiscalía y el representante de las víctimas recurrirán a la apelación, la cual deberán presentar de forma escrita en el transcurso de cinco días.