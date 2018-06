“Si es para pagar pasivos el primer opositor seré yo”

2 Jun 2018 - 3:01am

Sobre el tema, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, precisó que se debe analizar con detenimiento las alternativas y las consecuencias de cada una de ellas.

“No podemos tomar decisiones a la ligera, que implique alto riesgo de que el hospital termine después liquidado y creo que hay que protegerlo y mantenerlo como público, el hospital es perfectamente recuperable, si todos ponemos las cartas sobre la mesa, pero las cartas de verdad y no cartas debajo de la mesa, para la claridad de la proyección financiera y el tema de productividad, que es lo más importante”.

El mandatario precisó que si la venta es solo para pagar pasivos, él sería el primer opositor.

Y en cuanto a los resultados de la intervención “llevo dos años y medio de gobernador y no lo hemos podido recibir y la intervención la años atrás, entonces ahí está la muestra, ha mejorado, pero necesitamos consolidar el hospital”.

Un panorama reiterativo

De otra parte, para la regional del sindicato Anthoc, el Federico Lleras sigue en el mismo circulo vicioso desde los últimos años y aunque se informó que no hay déficit presupuestal, la situación sería otra.

“Si no hay déficit, por qué presentamos que no hay medicamentos, que se acabaron, que no hay insumos y los que hay son de pésima calidad”, dijo Nelsy Gómez, directiva del sindicato de Anthoc seccional Tolima.

Otra de las situaciones que se estaría registrando, es una sobrecarga laboral, especialmente, en urgencias, hecho que estaría desmejorando el servicio.

Gómez cuestionó, porque el actual Gobierno departamental hizo giros a los hospitales de Honda y Purificación y no tuvo en cuenta al hospital Federico Lleras Acosta.