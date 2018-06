Invierno golpea economía de la ‘Despensa agrícola’ del Tolima

2 Jun 2018 - 3:01am

Ante el incremento del invierno, 10 municipios del departamento se declararon en calamidad pública, debido a que el nivel de las emergencias desbordó la capacidad financiera de las administraciones locales. Aunque el Tolima está en alerta naranja, los organismos de socorro, trabajan como si se estuviera en categoría roja.

Crisis en Cajamarca

El secretario de Planeación, Juan Pablo Peralta, contó que hay serias afectaciones en viviendas, acueductos veredales, vías terciarias, al igual que, en cultivos.

“En área rural debido al taponamiento de la vía, no hemos podido consolidar el total de los hogares damnificados, va entre 30 y 40, calculamos que pueden resultar hasta 100 viviendas afectadas por deslizamientos.

“En este sentido la capacidad de respuesta del municipio se ha desbordado a atender a esa cantidad de población que se prevé afectada, lo que estamos haciendo para atender los hogares es darles un subsidio de arrendamiento por dos o tres meses básicamente, pero nuestra capacidad financiera no nos daría para atender los 100 hogares que se pueden llegar a ver afectados”, precisó Peralta.

Además de ello, de los 300 kilómetros de vías terciarias que tiene esta población, 250 están afectadas “los 14 ejes viales están tapados con deslizamientos, en muchos casos con pérdida de la bancada, tenemos dos frentes de trabajo, pero si los atendiéramos solamente con la capacidad operativa de respuesta del municipio, tardaríamos cerca de tres meses para habilitarlas”, explicó el funcionario.

Las sectores más críticos son Planadas, Cerrajosa, Pan de Azúcar, Cedral, San Lorenzo Bajo, Tunjos Bajos, San Lorenzo Alto, Recreo Alto y Bajo, Montebello y Ródano.

“Es crítica la vía Cajamarca - Anaime - Potosí, estamos evaluando el sector La Guerrera, porque está por perderse la banca, cerca de 100 metros. Es preocupante porque de esta vía depende Potosí, El Cajón y Ródano”. Este tramo sería responsabilidad del Departamento.

Balance general

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Carlos Quiroga, dijo que “ayer en Herveo un vendaval destechó siete viviendas, estamos esperando que nos llegue los censos para enviar las ayudas correspondientes”, precisó.

Entre las poblaciones que se declararon en calamidad están Fresno, San Luis, Líbano y Santa Isabel, esto permite intervenir al departamento y las alcaldías de manera inmediata.

Los puntos críticos aumentan

Lo que más preocupa, es que según cálculos de la Umata, habría 900 predios afectados, cada uno de ellos, tendría entre una y dos hectáreas de cultivos perdidos por deslizamientos, en ello se cuenta, la desaparición de productos como fríjol, café, arracacha, plátano y banano.



Como si fuera poco el anterior reporte, “en este momento hay hogares que no tienen suministro de agua en el sector rural, pues se ha visto afectada la red de distribución de los acueductos comunitarios”, explicó el secretario de Planeación. En esta población ubicada en el centro del departamento, se tiene, dificultades con la señal de telefonía móvil de la empresa Claro y el fluido eléctrico, lo que genera fallas en los sistemas de comunicaciones e intranquilidad de responder adecuadamente ante una eventualidad mayor relacionada con el riesgo que se tiene por el cerro volcán Machín. “Necesitaríamos en este momento apoyo regional para fortalecer los sistemas de comunicación y de alerta temprana”, comentó el funcionario.



Agregó que la declaratoria que tiene una duración de tres meses, busca que el sistema departamental de gestión del riesgo entregue apoyo.



“Está en riesgo la seguridad alimentaria de las familias y nuestra capacidad no da para atender, la gente está molesta con la Administración, pero no entienden la magnitud de la situación”.