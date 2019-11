Con resultados de elección en Cortolima, el ‘barretismo’ sigue extendiendo su poder en el Tolima

2 Nov 2019 - 3:01am

Pasaron 13 años para que los conservadores lograran recuperar la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, aunque ahora lo hace bajo la línea del ‘barretismo’.

A pesar de que los pronósticos auguraban un pulso político entre la actual secretaria de Hacienda y encargada de Planeación del Departamento, Olga Lucía Alfonso Lannini; y el exconsejero Carlos Santana Bonilla por el Centro Democrático, a la final el único nombre postulado, de una lista de 48 aspirantes, que entró a votación ante el Consejo Directivo fue el de la funcionaria.

Según el delegado del gobernador ante el Consejo, Javier Triana, quien puso sobre la mesa el nombre de Alfonso Lannini, fue el representante de las ONG’s ambientalistas Hugo Rincón, “una vez esta postulación, pregunté a los consejeros, (pero) no existió otra postulación”.

En el proceso de las votaciones se abstuvieron de hacerlo Flower Arboleda, representante de las ONG’s ambientalistas; Noel Bravo Cárdenas, delegado del sector privado y Juan Guillermo Beltrán Amórtegui, alcalde de Honda y representante de las entidades territoriales.

Mientras que Javier Triana por la Gobernación; Martha Leguizamón Sanabria, representante del sector privado; Hugo Rincón, delegado de las ONG’s; y José Alfredo Capera, representante de las comunidades indígenas respaldaron a la funcionaria de Óscar Barreto.

Decisión que también fue seguida por los alcaldes Delcy Isaza de Rioblanco, Oscar Tovar de Anzoátegui y José Dayler Lasso de San Antonio, como representantes de las entidades territoriales.

Y cuando se creía que los delegados del Ministerio de Ambiente, Jorge Iván Hurtado Mora y de Presidencia, Daniel Gamboa Murra, intentarían respaldar al candidato del CD a la final su voto fue para la conservadora.

La decisión de las mayorías y los acuerdos internos, tumbaron las posibilidades de que cualquier otro partido, a través de su candidato, contemplara siquiera la posibilidad de administrar un ‘fortín político’ que ha pasado de manera turnada de manos de liberales a conservadoras durante los últimos 24 años.

De otra parte, en los ‘mentideros políticos’ se habla que detrás de bambalinas, el otro pulso que se midió por los votos de presidencia, fue entre los representantes a la Cámara José Elver Hernández Casas ‘Choco’ por las toldas azules y Ricardo Ferro del CD.

Sin embargo a la final, la ‘maquinaria azul’ fue más efectiva.

La mujer detrás de Barreto

Olga Lucía Alfonso Lannini fue la carta más fuerte del gobernador Óscar Barreto Quiroga para la contienda por Cortolima. La notoria amistad y cercanía entre la funcionaria y el mandatario seccional data desde la administración de Carmen Inés Cruz como alcaldesa de Ibagué, periodo en el que Barreto Quiroga se desempeñó como secretario General.

En 2008, Alfonso Lannini hizo parte fundamental de la primera administración del conservador ocupando la Secretaría de Hacienda.

Y desde el 2016 fue nombrada como secretaria de Planeación y TIC’s, al igual que, delegada de la Gobernación ante el Consejo Superior de la Universidad del Tolima.

Luego pasó a encargarse también de la cartera de Hacienda y esta semana se le asignó la tarea de coordinar el empalme entre la administración saliente de Guillermo Alfonso Jaramillo y la entrante del también conservador Andrés Hurtado.

La hoy directora electa es Economista Agraria, tiene una maestría en Administración de Empresas y es especialista en Gerencia Logística y en Sistemas de Información y Comunicación en las Organizaciones.

¿Qué postura se tendrá ahora?

De otra parte, con el cambio de administración en la CAR, la pregunta obligada es cuál será la postura de la funcionaria en temas como la megaminería y la Colosa, indicó que “particularmente considero que lo más valioso es el cuidado del agua, (líquido) que se está convirtiendo en el oro de la humanidad.

“Para nosotros toda la responsabilidad en el cuidado del agua, pero haciendo un ejercicio equilibrado de correspondencia entre ese cuidado del agua, esa responsabilidad con los recursos naturales y el desarrollo sostenible que puede propiciarse para generar posibilidades de desarrollo económico sostenible a nuestro departamento”.

En cuanto a las críticas de que el ‘barretismo’ se quedó con todo en el Tolima y su trabajo quede opacado respondió “a mí no me afectan las críticas, espero una vez esté en el ejercicio de la dirección de la Corporación demostrar con trabajo, no con charlas y palabras”.

Los retos para el próximo cuatrienio

Por su parte, el director de la Corporación Jorge Enrique Cardoso, indicó que son varios retos los que tiene la directora electa.

Entre ellos está, continuar con la defensa de las áreas ecosistémicas de importancia para el Tolima, como es la Reserva Forestal Central, también, los planes de acción implementados en los parques regionales como el de Anaime y Chilí, asimismo, la Reserva Forestal Protectora Regional Wepe Wala.

El segundo reto es poder articular las actividades de la gobernanza del agua en el territorio para la protección del recurso hídrico en la región.

En el tercero está continuar con la lucha contra la deforestación, el tráfico de fauna y flora y especialmente la preservación de los recursos naturales.

Y en el trabajo adelantado en defensa del Bosque de Galilea, Cardoso explicó que la Universidad del Tolima entregó el estudio de este ecosistema, por lo que ahora se presentará el proyecto de acuerdo ante el Consejo Directivo, para que sea analizada la propuesta de convertirlo en un parque regional natural.

“Más de 26 mil hectáreas, nos tocó reducir las hectáreas porque vimos unas áreas intervenidas por ganadería y actores productivos. (La declaratoria) sería un ecosistema importante para el mundo”.

Es de recordar que ‘Galilea’ atraviesa por Villarrica, C unday, Icononzo, Purificación y Prado. A su vez es un corredor ecológico con el páramo de Sumapaz.

“La Corporación y los cinco alcaldes le han manifes tado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que estamos en contra de que allí se adelanten actividades exploratorias o de explotación del bloque petrolero asignado años atrás por el Gobierno nacional”.

Añadió que Cortolima y la comunidad no han permitido hasta ahora adelantar este tipo de actividades.

Motivos de la abstención

Al preguntarle al delegado de la Gobernación del Tolima ante el Consejo Directivo, Javier Triana, los motivos de la abstención de tres consejeros respondió “no puedo saberlo, son temas personales”.

Sin embargo, el alcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, explicó que en su caso “obedece a un tema de carácter jurídico, a una muy mala interpretación que hicieron de lo que establece la norma, (la cual señala) que las recusaciones debe resolverlas en este caso el Procurador General de la Nación”.

A lo que hace referencia el mandatario es que un tercero recusó a los consejeros Flower Arboleda, Noel Bravo Cárdenas y a Martha Leguizamón Sanabria, por posible conflicto de intereses argumentando que ellos participaron como electores y compañeros de Consejo Directivo del aspirante Carlos Santana.

“Ellos (Consejo) basados en una sentencia de 2016 dicen que no, que es el propio Consejo Directivo (que las resuelve), sentencia que no leyeron, no conocemos a fondo y cada caso es un universo jurídico distinto”.

Agregó, que está analizando jurídicamente la posibilidad de demandar en una acción de nulidad electoral, la elección de la dirección de Cortolima

Dato

El presupuesto para el 2020 se proyecta en más de $70 mil millones, cifra sujeta a cambios de la nueva dirección.