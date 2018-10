Alcaldes responden a señalamientos de Cortolima

6 Oct 2018 - 3:01am

Hecho que se presume se efectuó tras la ley 1537 del 2012, que autorizaba a los municipios a incorporar por una sola vez, suelo rural, suelo de expansión urbana o suelo suburbano para proyectos de vivienda VIP, VIS y por temas de reubicación luego de la ola invernal.

Según señalamientos de la autoridad ambiental, Alvarado habría realizado cinco modificaciones excepcionales al EOT, entre 2011 y 2017, hecho que vincula el actual periodo de Pablo Emilio López.

Frente a estos hechos, el burgomaestre señaló en un documento que los proyectos de tipo urbanístico que se han desarrollado en el municipio han cumplido con la normatividad vigente que los regula y autoriza acorde con las normas.

Además, sostiene se ha fortalecido el ordenamiento territorial dándole espacio a proyectos con crecimiento sostenible y sustentable, sin intentar pasar por encima de la autoridad ambiental por lo que buscará un acercamiento con la entidad.

Por otro lado, en Piedras recientemente se reglamento el EOT con la concertación de Cortolima; sin embargo, según la Corporación en esta localidad se comenzó a ofertar un proyecto de vivienda campestre en área de desarrollo rural turístico sin tener en cuenta lo acordado.

Frente a los hechos, Pedro Bocanegra, alcalde de Piedras, sostuvo que el municipio se rigió bajo la norma.

“Piedras sí concertó con la autoridad ambiental para los cambios que se presentaron al Consejo de Planeación Territorial como al Concejo municipal, estoy tranquilo porque la parte jurídica está bien”, señaló Bocanegra.

Puntualizó que cualquier tipo de proyecto que se presente debe cumplir con toda la normatividad que esta plasmada en el EOT.

Otro de los señalados por la entidad es Prado, donde su recién electo alcalde Francisco Godoy sostuvo que en el municipio no hay registrado otro proyecto que no sea para vivienda de interés social y que no hay ningún proyecto de tipo campestre que hasta el momento se conozca; sin embargo, la preocupación de la Corporación es la modificación del perímetro urbano que presenta un incremento desmedido en el territorio.