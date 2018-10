Cuota tolimense en Minagricultura “ es la esperanza que tenemos ”: Secretario de Desarrollo Agropecuario

7 Oct 2018 - 3:01am

Tras recibir esta cartera, el secretario de Desarrollo Agropecuario, José Edgar Bonilla, hizo un llamado de atención sobre el cuidado y riesgo en que están las fuentes hídricas que bañan la geografía tolimense; del mismo modo, se reunió con el Ministro de Agricultura, para ponerlo al día de las debilidades que tiene el departamento y que necesitan de una pronta intervención.

EL NUEVO DÍA: Hace poco en una rendición de cuentas de la Gobernación, habló de una preocupación por el estado de los ríos, a propósito de las temporadas secas que se avecinan y ‘El Niño’, ¿exactamente qué es lo que le preocupa?

JOSÉ EDGAR BONILLA: Esas 18 cuencas con que cuenta el Tolima, producen un recurso para beneficio de distritos de riego, los servicios de las 47 cabeceras municipales, pero también, el servicio de muchos agricultores.

Pero, venimos teniendo una deforestación cercana a las 220 mil hectáreas en Colombia, de las cuales 500 hectáreas son en el Tolima a pesar de existir una veda forestal que inició en 1994. Además de eso, está siendo afectada por el avance de la explotación agropecuaria en ecosistemas estratégicos, la parte de cultivos ilícitos, todavía los hay en menor cantidad.

El año anterior entre agosto y octubre, se afectaron cerca de 10 mil hectáreas por incendios forestales y el otro (factor) es el fenómeno de ‘El Niño’, nos tenemos que preparar a ello y al cambio climático. La contaminación hídrica en el Tolima es demasiado alta, contaminamos nuestras aguas a través de los vertimientos que hacen las cabeceras municipales y los principales centros poblados o veredas.

E.N.D.: ¿Cómo está el Tolima con respecto a las plantas de tratamiento?

J.E.B.: De 132 plantas que se requieren hay construidas 54, funcionando efectivamente con una remoción de carga, únicamente 16, una remoción mayor al 80 por ciento, es decir están funcionando efectivamente, el resto no lo están.

Preocupa Ibagué, en el sentido de la carga orgánica del DBO5, son 11 mil 423 toneladas año que se lanzan a las fuentes hídricas y únicamente son tratadas 440.

Once mil 423 que están siendo lanzadas a los ríos Alvarado, Chipalo, Combeima y por ende estas son utilizadas en el uso agrícola, quizás queda una gran duda, porque no están cumpliendo la normatividad vigente para el uso agrícola.

Pero además de eso, después de que se utiliza en la Meseta de Ibagué esta agua es vertida al río la Opia.

E.N.D.: A propósito de esta situación que describe y de las críticas que nuevamente se han hecho a las corporaciones autónomas, ¿Cortolima sí está haciendo la tarea?

J.E.B.: Salí hace 10 años de Cortolima, me fui al Ministerio de Ambiente (…) estuve en del Interior y luego me dediqué a la empresa privada. Hoy regreso por la invitación del gobernador Óscar Barreto, pero estas son las cifras que vuelvo a encontrar en los estudios al volver a mirarlas, ese es el caso de Ibagué.

No sé los recursos económicos, tengo entendido que el año pasado se cobraba una tasa ambiental, me cobraban el uno por mil más, porque estaba entre el 1,5 y lo elevaron al 2,5 por mil y este año he escuchado que en las nuevas tasas, bajaron la ambiental, quien sabe si es que en las nuevas tarifas de pago de impuesto predial, van a asumir dentro de ese aumento ellos directamente, esos dineros que dejan de recaudar por el aumento de la tasa ambiental.

Podemos decir que el Tolima no alcanza el 15 por ciento de las aguas tratadas, pero a uno le preocupa desde un punto de vista personal o como Secretario, las aguas que se están utilizando en la Meseta de Ibagué en procesos agrícolas, o las repercusiones que pueden tener en un momento dado los agricultores porque sus aguas no están cumpliendo los parámetros establecidos por decreto.

E.N.D.: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto Agrópolis?

J.E.B.: No lo conozco muy a fondo y no lo he podido entender. He escuchado a algunos hablar del proyecto Agrópolis como si la Alcaldía fuera a tratar las aguas para ser utilizadas en frutales y hortalizas, pero resulta que las aguas están asignadas por ley a los predios y tienen un uso establecido en cada uno de las reglamentaciones, en cada una de las fuentes hídricas.

Está el reúso, de todas formas hay que profundizar más sobre el asunto, los arroceros de la Meseta de Ibagué tendrán que hacer sus análisis con estos fenómenos.

Acueducto complementario de Ibagué

E.N.D.: Hay una discusión en este momento a propósito del tramo del acueducto complementario que se está construyendo en la zona sur de la ciudad. Cuando se concesionó el agua, usted era director de Cortolima. ¿Quién tiene la razón en esta controversia? ¿Qué es lo que se debe hacer primero para que el sur de la ciudad tenga suficiente agua?



J.E.B.: Yo era subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, veíamos la necesidad y la gran preocupación que los acueductos de los barrios del sur estaban captando agua no apta para consumo humano, entonces empezaron a mirar dónde podían ellos solucionar el tema, es así como solicitaron una concesión de la cuenca del río Coello y la Corporación otorgó mil nueve litros por segundo.



En ese momento el diseño y lo que se justificó, era que iba a ser un beneficio para todos los habitantes de los barrios del sur, construyéndose una planta de tratamiento para el acueducto, pero otros de los aspectos era la ampliación o darle garantía al sector industrial con el resto de agua, y eso debía ser conducida, a un tanque que iba a solucionar la falta de agua de la Zona Industrial El Papayo, esa fue la intención inicial.



Pero qué sucedió, primero se construyó la bocatoma, cuando entró la alcaldesa Carmen Inés Cruz, yo estaba de subdirector, había unos recursos económicos importantes para continuar el proceso del acueducto complementario. En ese momento un concepto de Ingeominas determinó que la zona es de alto riesgo, porque la falla Perico está activa.



Y esos dineros que venían del Gobierno nacional para ese acueducto, (mientras) que no se definiera verdaderamente qué pasaba con el acueducto de la quebrada Cocora, entonces se destinó al ramal que iba por la Octava hasta el tanque de Ambalá, esos dineros se destinaron a esa conducción y a beneficio de los acueductos del sector norte de Ibagué.



Hoy se está hablando de traer el agua, 800 litros, pero antes de eso Fernando Mauricio Castro, funcionario de la Corporación hizo un estudio sobre las cuencas del río Combeima y Cocora, y me dijo que el río Cocora bajó su caudal. Eso me preocupó y tuve la oportunidad de explicarlo en el Concejo de Ibagué, de que tuvieran en cuenta que en este acueducto que piensan construir, su caudal ha disminuido ostensiblemente, en los tiempos de verano podíamos obtener un caudal de 700 u 800 litros, que dejando el caudal base de la quebrada nada más podía sacar el 70 o 80%, o sea que en ese momento no iba a ser una solución.



Antes de salir de Cortolima tuve la oportunidad de dejar contratado un nuevo estudio para solucionar el tema de los barrios del sur y ese estudio llevaba a que la captación debía ser un poco más abajo de la confluencia del Bermellón, en Puente Hierro era la recomendación para traer de ese caudal 2 mil 9 litros a Ibagué. Ese estudio fue entregado en 2007 por la Sociedad de Ingenieros Tolimenses y está en la Corporación, pero nunca he escuchado hablar de él.



Pero me pregunto, por qué van a traer el agua a La Pola si es que el censo del año 2005 determina que Ibagué tenía 450 mil habitantes, y haciendo una proyección de 20 años al 2025 puede tener 667 mil habitantes por un módulo de 180 litros por segundo, quiere decir que la ciudad requiere un consumo medio de mil 400 litros y un consumo máximo horario de mil 668 litros por segundo. Y los acueductos alternos más o menos se benefician de allí cerca de 60 mil personas, este número se descontaría prácticamente, que de allí no los está supliendo el Ibal, eso quiere decir que por todo Ibagué para suplir las necesidades al 2025 de la población, sería de 2 mil 246 litros por segundo.



¿Qué tiene hoy el Ibal adjudicado? Puedo equivocarme en algunas cifras pero muy poco, por resolución reglamentaria el río Combeima tiene mil 860 litros, 600 litros de Cay daría dos mil 440, pero tiene 40 o 60 litros adjudicados de la quebrada El Palmar, esto quiere decir que Ibagué cuenta con agua suficiente para atender la necesidades que hoy está atendiendo. Me imagino que el Ibal sí ha tenido en cuenta todos estos estudios, a no ser que las pérdidas continúen siendo muy grandes; pero la capacidad máxima he escuchado y es lo que entiendo, es para este caudal que está captando, luego traer 800 litros más quiere decir que la planta del Ibal o de La Pola tendrían que ampliarla y para qué más agua. Yo que conozco la historia, considero que la gente de los barrios del sur tiene razón de estar solicitando al Estado la solución del recurso hídrico.

E.N.D.: ¿Y cuál es su preocupación frente a el caudal en Cay?



J.E.B.: Si no estoy mal 240 litros por segundo tenía el acueducto de la quebrada Cay, pero en los máximos tiempos de estiaje ese caudal no lo podían captar porque no había el agua. Mis funcionarios encontraron la quebrada Cay en 120 en 150 litros, ahora veo que se habla de 600 en una concesión, entonces digo será



para la utilización en tiempo de invierno o de pronto estoy equivocado y hubo un trasvase de una quebrada o de la cuenca del río China pudieron haberla traído y aumentaron el caudal. De pronto trajeron agua del río Totare e hicieron un trasvase para aumentar, porque uno concesiona aguas cuando tiene la seguridad de que el usuario al que le está cobrando y le ha concesionado, uno le puede asegurar el (servicio) 80% del tiempo.

Panorama agropecuario

E.N.D.: ¿Tolima debe disminuir el área sembrada de arroz?

J.E.B.: En el sector arrocero tuve la oportunidad de abordar el tema con el Secretario de Desarrollo del Meta y el Ministro de Agricultura.

El Tolima es un departamento productor de arroz, había una gran preocupación por las 45 mil toneladas que están entrando del Perú y las 23 mil toneladas que entraron del Ecuador en el primer semestre, pero explicaban que mientras haya excedente en Ecuador y el Perú, ingresan a Colombia, pero eso mismo se lo devuelve Colombia posteriormente cuando haya déficit en estos dos países.

En 2017 el área sembrada de arroz fue de 53 mil 099 hectáreas en el Tolima y en el periodo 2018 aumentó a 55 mil 251, un aumento de producción muy importante que pasó del año anterior de 366 mil toneladas a 391 mil.

Los arroceros están solicitando el subsidio de almacenamiento de arroz, y el Gobierno nacional dice que no hay plata para incentivos a guardar, no podemos competir en precios internacionales; por lo tanto recomiendo, como lo recomendé en días pasados, de acuerdo a esa alerta y a ese mensaje que manda el Gobierno nacional a través del ministro, es disminuir las áreas. Entiendo que algunos distritos manifiestan que no le corresponde al Tolima disminuir la siembra, sino que le corresponde al Llano, pero son los arroceros los que tienen que tomar la determinación si afectan su área o cultivan otro aspecto.

E.N.D.: La planta de aguacate se ha inaugurado como tres veces. ¿Ya está operando, cuántos cargamentos han salido?

J.E.B.: El área cosechada en el departamento es de 12 mil hectáreas en aguacate, la producción del Tolima son 73 mil toneladas al año, la participación nacional del Tolima en el cultivo de aguacate es del 16 por ciento y las áreas aptas para el cultivo de aguacate son 215 mil hectáreas y únicamente tenemos sembradas 12 mil hectáreas.

Tiene en estos momentos una debilidad, que es la planta eléctrica. En Armero – Guayabal, constantemente la luz tiene sus altos y bajos y se puede ir, ya ha sucedido, cuando está cargado de aguacate y en proceso.

Conozco la planta, es de mostrar y el Gobernador se ha comprometido a una petición de los agricultores en colocar la planta eléctrica, ya hubo una intervención por parte del Sena y Enertolima y con recursos propios vamos a adelantar la compra de esta planta para entregársela a ellos y que puedan asegurar un trabajo totalmente de preparación, embarque y exportación.

Triángulo del Tolima

E.N.D.: Preocupan las últimas noticias que se han conocido sobre el Triángulo del Tolima…



J.E.B.: El ministro Andrés Valencia Pinzón me regaló un espacio con la viceministra de Asuntos Agropecuarios Marcela Urueña, tolimense, me escucharon la necesidad del Tolima de culminar el Triángulo, pero además de eso, la gran preocupación es que mañana sea un elefante blanco y así se lo dije al Ministro.



Es un proyecto que cuenta con una licencia ambiental de 2006 y que se han invertido ya cerca de $600 mil millones, beneficia a 17 mil 500 indígenas, campesinos únicamente 2 mil 493 y empresarios hay 53. Una vez finalizados los trabajos de las primeras etapas esto quedó a la deriva, el Estado está invirtiendo cerca de 3 mil millones en mantenimiento, hoy en día debe tener agua la zona construida, porque con agua se puede mantener la parte hidráulica, la de cemento no se puede dejar al sol y al agua porque se deterioran. Además, lo que ha pasado es que si hay agua por donde van los canales, empiezan a sacarla, a extraerla sin permiso.



Las condiciones económicas de estas personas han mejorado pero hay un desorden grande en la utilización de agua, los entes de control determinan y solicitan que se cierre la compuerta y no entre agua, sería una catástrofe, primero porque unas personas en 20 mil 400 hectáreas necesitando agua, viendo que el agua pasa por el río Saldaña y que están expuestos a perder la cosecha, no sería un mensaje bueno.



Y al Gobierno le hacen faltan unas obras, que después del estudio que he hecho, prácticamente faltan cerca de $700 mil millones para finalizar. Pero la mayor preocupación es que este mismo caso que tenemos nosotros como tolimenses con el Triángulo, lo vienen teniendo también Ranchería en La Guajira, Tesalia - Paicol en el Huila, y el Conpes 3926, que es la política de adecuación de tierras 2018 – 2038, prácticamente determina que la ADR adoptará una hoja de ruta para la culminación del Triángulo del Tolima como máximo en 2025. Al ministro Andrés Valencia Pinzón le dije ni las obras resisten hasta el 2025, de acá allá se van a deteriorar, es algo demasiado urgente, él quedó muy preocupado, se comprometió en analizar el tema, pero lo grave es que tenemos que ser conscientes que el país no tiene plata.



E.N.D.: Frente a esa preocupación, uno diría que el departamento tiene todo para que el Triángulo del Tolima no quede como un elefante blanco: La Viceministra de Agricultura es ibaguereña, la Gerente del ICA es espinaluna y el Gerente del Banco Agrario también es tolimense.



J.E.B.: Esa es la esperanza que tenemos, parece que en los 100 días de posesionado del señor Presidente van a salir muchos decretos de reformas del mismo ministerio, confiemos en que este nuevo país lo



determine, ellos están recién posesionados, están adelantando un trabajo muy arduo y confiemos que entre las prioridades de proyectos a nivel nacional que tenga el Ministerio, estemos incluidos junto con los otros dos distritos, el de La Guajira y el del Huila.

Lo que encontró en la Secretaría

E.N.D.: Un tema que ha empañado los esfuerzos de la Gobernación en materia agropecuaria es el de losfertilizantes ‘chiviados’, ahí hay una situación bastante incómoda. ¿Por qué no se han podido quemar? ¿qué ha pasado con los responsables?

J.E.B.: Es un tema que encontré una vez posesionado. El Gobernador dispuso una convocatoria abierta, una subasta pública para la compra de 4 mil 810 bultos de abono para los agricultores de Rovira, se la ganóla firma Agroinsumos Ltda., esta firma entregó los abonos entre diciembre y enero. Era muy difícil para losinterventores a simple vista poder determinar si llenaban todos los requisitos, pero después de unasinquietudes que se presentaron, se determinaron que eran unos insumos ‘chiviados’.

Hay un trámite en proceso al interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, una vez se determina sehacen los análisis por parte del ICA indicando que hay que destruirlos. En esta destrucción empecé a hacertodos los análisis pertinentes para eliminarlos y en primera instancia pensé en el relleno sanitario de Ibagué.Empezamos a contabilizar los kilómetros que hay de Rovira a la Variante y de ahí hacia La Miel, estaríamoshablando de 60 kilómetros prácticamente y transportar 4 mil 810 bultos le generaba al departamento unpago, un posible detrimento patrimonial en una eliminación de unos bultos, tener que invertir 20 o 30millones de pesos. Solicité una prórroga para la eliminación y estamos trabajando sobre un predio sembrado antes de llegar a Rovira, un radio de acción de cinco kilómetros, predio La Laguna y allí consideramos que lo mejor es depositarlos.

Quiero aclarar que el representante legal de la firma estableció que considera que había sido engañado porla firma que le había suministrado los fertilizantes y él consideró pertinente devolver la plata.

E.N.D.: En ese tema de apoyo a los agricultores, lo de los fertilizantes digamos que salió mal, ¿pero laGobernación cómo está apoyando a los agricultores del Tolima?

J.E.B.: La presencia es bastante grande en los diferentes sectores, en la parte acuícola tenemos 74 asociaciones conformadas, podemos decir que nuestro departamento ocupa la cuarta posición en este proyecto, apoyamos asociaciones en Planadas, Chaparral, Anzoátegui, Roncesvalles, Ibagué, Rovira y Lérida.

El Tolima tiene toda la aptitud para la producción de trucha y tilapia, tenemos aprobado un proyecto aprobado del Gobierno nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Guamo y Lérida, es de investigación donde ojalá permita, sacar tres producciones al año, es el objetivo del proyecto.

En la cadena ovinocaprina, con la Universidad del Tolima se está implementando el proyecto de innovación y gestión técnico científica para su desarrollo, los componentes que venimos investigando son los modelos de alimentación, estudios epidemiológicos, genética, plan de transferencia, capacitación, sistemas de información con Innovis y la Universidad del Tolima, venimos trabajando en 20 municipios del Tolima.Se va establecer de aquí en adelante la Feria del cordero, vamos a imponer a través de la Secretaría de Desarrollo, apoyar a toda esta cadena en la parte de comercialización.

En el tema de café, el Tolima viene ganando un espacio muy importante, venimos trabajando junto con elComité Departamental de Cafeteros y la Cámara de Comercio (de Ibagué).

Nosotros tenemos una participación del 11,8% a nivel nacional, el área cosechada es de 100 hectáreas decafé, con una producción en del departamento de 105 mil toneladas, un rendimiento de 1,6 toneladas porhectárea, somos el tercer productor y venimos trabajando en 38 municipios.

En el sector panelero venimos trabajando un proyecto importante junto con el Ministerio de Agricultura,tuve la oportunidad de hacer los comentarios con la Viceministra, que es de la central de mieles en el Tolima, una inversión cercana a los $3 mil millones donde se benefician municipios como Alvarado con 76 asociados, una producción de 45 mil kilogramos semanales, ellos vienen trabajando toda la parte de panelacuadrada, el panelín, panelón y la panela pulverizada, ha sido un convenio con el Ministerio Gobernación.

Tengo una cita con el Ministerio de Agricultura para mirar la planta de guanábana que está en Los Alpes deVillarrica, que ha tenido unos inconvenientes, se ha dispuesto por parte del Gobierno nacional y departamental entregarla a dos asociaciones de guanabaneros allí, la uno no quiso y la otra dice que la póliza que debe asumir es muy alta, cuesta 5 millones de pesos, pero me parece a mí que es falta de gestión y de convencimiento y darle a conocer las bondades de esta planta a esos agricultores porque hasta los municipios de Cundinamarca podrían venir a beneficiarse al Tolima de la planta.