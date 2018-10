El Director de Tránsito de Espinal insiste que cupo de taxis se mantiene, pero gremio sigue en desacuerdo

Tras la polémica que ronda por el Espinal relacionada con el gremio de taxistas y una supuesta aparición de vehículos nuevos que aumentaron el parque automotor, el director de Tránsito de este municipio Ricardo Suárez, reiteró una vez más que el número de cupos se mantiene en 226 carros de servicio público y uno individual.

11 Oct 2018 - 3:01am

Indicó que de llegarse a ampliar el número, es necesario hacer un estudio para determinar las necesidades y poder incrementar la capacidad, proceso que debe tener el visto bueno del Ministerio de Transporte.

“Yo no puedo matricular un vehículo que esté por fuera de la capacidad del municipio que actualmente es de 226 de las empresas de transporte ”, manifestó.

Añadió que una garantía de que se está actuando bajo la norma es la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, pues cuando se matricula un cupo para taxi, el sistema solicita la resolución de reposición y si es nuevo, el acto administrativo mediante el cual se creó.

Censo vehicular

El Director dijo que ante las dudas que tiene el gremio, la Alcaldía expidió una resolución mediante la cual se hizo un conteo y marcación de taxis, el cual arrojó un total de 226.

“Cada carro tiene un número asignado, el cual acompañará ese cupo toda su vida. Si el taxi es perdido o repuesto por otro, tras cualquier situación, ese número se le asigna al vehículo nuevo, para que no haya esa clase de mal entendido”.

En cuanto a los costos de los cupos, Suárez explicó que los 226 están distribuidos en las empresas Transpijaos S.A.S., Servitaex, Servitaxi y Autoespinal, pues son quienes los administran y establecen el valor dependiendo del mercado.

“La cooperativa tiene sus afiliados y de acuerdo con una negociación que se hace entre la empresa y el propietario, le es asignado un cupo.

“(Cuando esto sucede) la persona lo puede ceder y el organismo de tránsito está en la obligación de hacer la sesión de contrato de vinculación”.

Al pregunta quién regula los precios, “no hay una regulación en el tema, eso depende del mercado”.

El funcionario enfatizó que entre las funciones de su despacho no está establecer los precios de un cupo, ni tampoco negociarlos.

Finalmente, Suárez comentó que detrás de las quejas solo existen intereses políticos.

Las dudas que persisten

El concejal Juan Carlos Tamayo Salas, dijo que el gremio reclama la “entrada en circulación de nuevos taxis en el Espinal y que la única forma para que suceda esto, es por reposición”, asimismo, que a pesar de que el Director de Tránsito entregó explicaciones, para los taxistas no fueron del todo creíbles.

“Llama la atención que sea una empresa la que esté ingresando taxis, a hoy irían nueve y es curioso que una sola empresa ponga en rodamiento esos vehículos”.

Ante las dudas, el cabildante interpuso un derecho de petición que se cumple hoy, mediante el cual se solicita “las carpetas de los vehículos automotores que a la fecha han ingresado”.

Reiteró que aunque Tránsito en Espinal sostiene que los nuevos vehículos que circulan son por reposición, los taxistas expresan que no es así, porque esto se hizo hace varios años.

Tamayo Salas, dijo que por ahora solo queda esperar las respuestas a los derechos de petición para poder determinar quién tiene la razón en esta polémica.

En cuanto al hecho de que detrás de este tema hay intereses políticos, “he sido un concejal que desde el principio de este periodo, me declaré en oposición a este gobierno. He contribuido con acuerdos municipales que le sirven a este municipio y me he apartado de las decisiones del Alcalde que favorecen a su partido político”.