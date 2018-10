Proyecto de presupuesto 2019 recortó mil millones en educación

15 Oct 2018 - 3:01am

Después de tener pocos días para revisar la propuesta del proyecto de presupuesto que supera los 800 mil millones de pesos, los diputados Ospina y Reyes presentarán hoy a las 8 de la noche la revisión numérico legal, en la que expondrán si el proyecto se ajusta a las normas constitucionales y legales vigentes.

Reyes resaltó que en su mayoría el proyecto cumplió con las disposiciones “propondremos al Gobierno y a la Asamblea que se le dé primer debate al proyecto, porque la revisión normativa y numérica nos parece ajustada, hay algunas correcciones que se pueden hacer”.

Algunas de estas diferencias tienen que ver con la revisión numérica de la Asamblea y la Contraloría.

Proyecto

La revisión del proyecto de presupuesto consiste en que los diputados evalúen si los números y proyecciones establecidos en la propuesta cumplen con lo establecido en las normas del Estatuto Nacional de Presupuesto y las otras leyes correspondientes como la de deuda, y ver si está cumpliendo con el saneamiento fiscal.

“Entramos a revisar de manera cuantificada el equilibrio en la proyección de los ingresos y de los gastos que tienen que coincidir absolutamente; y la normatividad legal que rige para la estructuración de los presupuestos de los entes territoriales”, afirmó el diputado Jaime Ospina.

En lo evaluado, según el diputado Reyes para el año entrante el presupuesto incrementó en un 4%, dicho crecimiento se debe a los ingresos corrientes y propios del departamento, “son generados por los impuestos departamentales que son registro, licores, vehículos, que crecen más de un 7% y los ingresos de las Transferencias de la Nación disminuyeron”, comentó.

Un ejemplo de esta disminución tiene que ver con la educación, en la que se evidenció una reducción de mil millones de pesos en comparación con el presupuesto de 2018.

“El año pasado eran 349 mil millones de pesos para educación y este año son 348 mil, es decir como si a los profesores no les fueran a aumentar el sueldo, o que los alumnos hubieran disminuido, o no sé que le van a recortar. No creció el presupuesto para educación, ni para salud y eso es grave porque tenemos qué mirar que decisiones se van a tomar”, agregó Reyes.

Al parecer en el proyecto hubo un incremento mínimo en los servicios de salud, lo que también genera gran inquietud, por ende este tema también será llevado a la comisión junto con el tema de la deuda del Departamento, la deuda pensional y los 56 mil millones proyectados para inversión.

“Es importante que nos digan en qué se van a invertir los 56 mil millones, porque necesitamos saber en qué sectores o partes del departamento se va a hacer inversión con esos pocos recursos”, comentó.

Sin embargo, reconoció que el indicador que lleva el Gobierno Departamental este año de 55.6% es bueno “es un indicador muy cercano para que pasemos el departamento a primera categoría”.

Procedimiento

En la sesión de hoy se definirá el primero de tres debates que se desarrollarán en torno al proyecto. El segundo será el más extenso de aproximadamente 10 a 15 días.

EL NUEVO DÍA intentó establecer comunicación con Armando León, secretario de Hacienda Departamental, pero no se logró.