Fallo sobre consultas populares sería un retroceso de la democracia

18 Oct 2018 - 3:01am

Tras las sentencia de la Corte Constitucional que limita las consultas populares en temas de proyectos mineros extractivos en el territorio nacional, las comunidades y ambientalistas, siguen expresando su total desacuerdo con la decisión, pues consideran que es un ‘golpe a la democracia’ que estaría conduciendo el país a una “dictadura minera”.

En esta ocasión el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, convocó a la ciudadanía a un plantón en la plaza Manuel Murillo Toro para enviar el mensaje que ‘Sin consultas no hay democracia’.

Jaime Andrés Tocora, vocero del Comité opinó que se está frente a una “visión muy sesgada de la Corte, lastimosamente vemos que está en contravía de los mismos intereses de la Constitución de nuestro país, pues en otras ocasiones la misma Corte ha dicho que la autonomía territorial existe y se puede decidir a partir de las consultas populares”.

Agregó que en los últimos años los territorios solo han utilizado mecanismos constitucionales para demostrar que están en contra de los modelos extractivos.

“Acá lo que estamos defendiendo es la democracia, la posibilidad de poder seguirnos expresando”, agregó Tocora.

Un enorme retroceso

Pero la discusión no solo está en las regiones, pues sin conocerse el fallo completo, desde diferentes orillas se empezó a debatir sobre lo que perdieron las comunidades tras decidirse una acción de tutela que tenía como punto principal una consulta popular en Cumaral, Meta.

EL NUEVO DÍA habló con el economista y abogado José Roberto Acosta, docente de la Universidad del Rosario, quien indicó que indiscutiblemente hay un retroceso en la democracia, pues la ciudadanía con gran esfuerzo había logrado conquistar, a través de las consultas populares, descentralizar las decisiones.

Sin embargo, desde el punto de vista económico el fallo es visto como un avance, “ahí está la contradicción, retroceso en lo político, en lo democrático y avance en lo económico, porque termina siendo vía libre a la explotación minera a gran escala”, dijo Acosta.

Agregó que alrededor del tema se ha planteado la formalización de la explotación minero energética, planteamiento que es discutible, teniendo en cuenta que las multinacionales no han cumplido con su obligación fiscal, al confundir las regalías con impuestos.

Otro de los argumentos es la generación de empleo pero, “recordemos que el sector minero energético es intensivo en capital, mas no en mano de obra, lo más grave en mi opinión, es que no tenemos institucionalidad que garantice una explotación responsable de recursos naturales no renovables.

“La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ha demostrado estar contaminada de intereses políticos”, pues varios de los funcionarios tendrían como procedencia el sector petrolero, lo que genera desconfianza en que la Anla sea quien decida sobre temas como si el fracking es viable o no en el país de forma responsable.

El abogado añadió que contradicciones como la que se plantean en este caso entro lo jurídico y lo económico, generalmente “la ganan las chequeras, los que manejan el dinero y el usufructo de bienes no renovables que tienen externalidades negativas como cualquier intervención humana”.

Del mismo modo, aclaró que su opinión no es una oposición a la utilización de los recursos no renovables, pero si va encaminada a la utilización responsable de dichos recursos que tienen efectos en recursos como el agua.

Se arrincona a las comunidades

Otro llamado de atención hecho por Acosta es que la pérdida de herramientas democráticas genera un ‘arrinconamiento’ de la ciudadanía, por lo que se verá obligada a tomar medidas de hecho, “es supremamente triste y retrógrado, para lo que significa este fallo de la Corte Constitucional”.



Añadió que estos hechos son un muestra de que cuando el poder del dinero se abre paso en contra de “la verdad, de las necesidades y razones de las personas y prima sobre los argumentos, definitivamente se retrocede sobre la acción comunicativa y lo que le queda a la ciudadanía es una acción instrumental”.



Aunque el fallo no tendría efecto retroactivo sobre los resultados de las consultas populares hechas como la de Cajamarca y Piedras, el abogado y economista, comentó que existe una ley que se aplica en los proyectos de Asociación Pública Privada, APP, que tienen dicho efecto, por lo que podría empezar a invocarse en materia minera.



“Creo que las comunidades deben estar en guardia, porque lo que hizo en últimas la sentencia de la Corte es darle herramientas a las multinacionales para que retomen el camino perdido y vuelvan a activar esas licencias que se le habían negado y obviamente acelerar las que tenían en trámite”.