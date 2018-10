Knudsen entrega la posta para seguir en el desarrollo regional

18 Oct 2018 - 5:08pm

“No quisiera irme de la Universidad sin agradecerles todo ese apoyo y ese trabajo conjunto, entendiendo que la labor de un periodista es procesar la información y entregarla a la sociedad de manera equilibrada. Siempre sentimos que en el caso de Unibagué así se manejó”, expuso.

Durante el encuentro, el directivo recordó que ante el llamado del presidente Iván Duque para fungir como embajador en Alemania, la Universidad continuará en la ejecución de proyectos a largo plazo.

“Es un reto muy importante y significativo, porque Alemania es un país que cumple un papel especialmente importante y para Colombia ha sido aliado en lo científico y académico, así como también en temas de paz. Es el país que mayores flujos de cooperación está generando”, resaltó.

Y agregó: “Ante un llamado de esos hay que prestar el servicio y con gusto lo hago, pero eso significa que Unibagué, Ibagué, el Tolima y cada uno de ustedes, ganan un embajador que estará, y lo digo de corazón, a disposición de todos”.

Llega con expectativas

Previo a su posesión el próximo 8 de noviembre como rector de Unibagué, César Vallejo Mejía recibió de Knudsen la posta de lo que se ha logrado en la alma máter, y así lo hizo saber en esta amena reunión.

“No es suerte llegar a una entidad que tiene norte claro y un mapa de navegación. Lo trataré de cumplir con la ayuda de ustedes. La idea es continuar con la identidad de esta Universidad y el legado que los fundadores le dieron, de ser un motor de desarrollo de la región”, expuso.

Vallejo, oriundo de Pereira, se mostró complacido con su llegada. “Me nombraron hace un mes y he recibido de los tolimenses una cantidad de manifestaciones de bienvenida que me tienen muy gratamente impresionado, porque eso me demuestra el talante de la gente, su amabilidad y su deseo de apoyar”.

También expuso: “Sé que nos va a ir muy bien y eso depende de la manera como uno trate a las personas, y los estudiantes son gente inteligente que puede aportar; por eso, hay que escucharlos, así como a los administrativos, a los docentes y a la comunidad en general”.