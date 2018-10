Procuraduría investiga al rector del Conservatorio

19 Oct 2018 - 3:01am

La indagación generó que el miércoles se adelantara una audiencia de versión libre, dentro de la etapa de investigación para precisar si Fernández cometió alguna irregularidad, llamado al que solo asistió su abogado Antonio París.

“Vamos a tener oportunidad de hacer ampliación de la versión libre que se ha llevado a cabo dentro del proceso”, comentó el rector.

Investigación disciplinaria

En 2016, el diputado Restrepo le solicitó a Fernández información relacionada con los flujos de caja, estados de renta y gastos, ejecuciones presupuestales de los últimos cinco años, entre otros.

Al no recibir respuesta, el asambleísta instauró una acción de tutela en el juzgado 11 administrativo de Ibagué en la que pidió compulsar copias ante el Ministerio Público.

El rector explicó que la información se entregó completa de forma digital a través de correo certificado, por fuera de los límites del tiempo y en medio de la tutela, debido a que fue compleja su búsqueda, teniendo en cuenta que eran nueve puntos mediante los cuales se pidió datos que eran de cinco años atrás o más.

La investigación disciplinaria obedecería a que “hablan de la cuestión de unos tiempos, que si estuvo dentro de los tiempo que el juez ordenó o no la ordenó, eso es lo que se está debatiendo. “ Ya no es si entregó o no la información, porque sí se hizo (...) es si en el marco de esa entrega, hay alguna falta disciplinaria por parte del funcionario”, precisó Fernández.