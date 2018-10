Elecciones en Consejo Superior de la Universidad del Tolima se cumplen en medio de reclamos de estudiantes

19 Oct 2018 - 3:01am

Los delegados que ya están definidos son el de graduados, representación que quedó en Freddy Lozano, profesional en Ciencias Sociales y como suplente está Gonzalo Reyes.

En cuanto a los exrectores, volvió a ser escogido Fernando Misas, en las Directivas Académicas fue elegido Carlos Gamboa y como delegado del Sector Productivo repite Gabriel Márquez.

Mientras que el nombre del representante de los docentes se conocerá hoy.

Representante estudiantil

En medio de este proceso que se retomó pasados tres años, el candidato Jaime Rojas, estudiante de maestría, indicó que se han registrado varias hechos, entre ellos que no hay claridad en el requisito de antigüedad.

A lo que se le suma un aplazamiento de las elecciones el día que se cerraban las inscripciones con el argumento de que no había el suficiente número de candidatos, decisión que se tomó horas antes de cumplirse el cierre.

“Lo que nosotros estamos denunciando es que cuando me fui a inscribir, no lo permitieron, indicando que no cumplía el año de antigüedad, a pesar de que fui estudiante de pregrado en Negocios Internacionales y estudiante de maestría”.

La crítica se hace teniendo en cuenta que cuando se inscribió el estudiante Daniel Martínez, hoy integrante del Consejo Superior, le valieron como antigüedad el tiempo de pregrado.

Tras ampliar el plazo de inscripciones y contar con un pronunciamiento verbal de la Secretaría General de la UT que indicaba que se iban a dar garantías, “el último día y luego de solicitarle a la Oficina de Control que nos indicara si cumplíamos con el parámetro y que aplicara con lo que había indicado la Secretaría General, nos encontramos con la sorpresa que no podíamos ser candidatos”, contó Rojas.

Ante dicha respuesta, los estudiantes consideran que la interpretación de la norma depende de la administración de turno, pues, cuando el hoy rector Ómar Mejía laboraba como secretario General, habría validado el tiempo de pregrado a un estudiante de posgrado.

“La importancia del representante al Consejo Superior es porque esté puede aprobar y votar, al igual que, indicar lo que está sucediendo”.

El joven añadió que no se siente identificado con el actual representante estudiantil, ya que tomó decisiones sin consultar.

“Creemos que no hay garantías porque las elecciones las van a hacer en un mes, no hay garantías de que no se esté utilizando a los administrativos de distancia para que hagan campaña, cuando eso debe ser de los estudiantes”.

Otra de las preocupaciones es que se desconoce cuánto presupuesto habrá para que los candidatos lleven sus propuestas a las demás sedes, a lo que se le agrega que los universitarios están inmersos en un reclamo nacional, por lo que Rojas propondrá que se aplacen las elecciones. También, pedirá que el actual representante no tenga voz ni voto, ya que su periodo está vencido.

Hoy está programado el sorteo del número que le corresponderá en el tarjetón a las tres planchas postuladas para las elecciones que se harán el 19 de noviembre.