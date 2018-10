Diputados decidieron no recibir oficinas nuevas

20 Oct 2018 - 3:01am

El asambleísta Milton Restrepo, indicó que las obras están inconclusas y que a los despachos les hace falta condiciones mínimas de trabajo, “personalmente ayer (jueves) no recibí la oficina y no lo haré hasta que me entreguen las condiciones no solo de mi oficina, sino del recinto en el cual sesionamos los diputados como junta directiva del departamento”.

Explicó que entre los faltantes están el aire acondicionado, los equipos de sonido, el cableado necesario para los micrófonos y las oficinas al estar expuestas al sol todo el día, les hace falta persianas y no las tienen.

“Fueron reducidas por el aumento del reforzamiento estructural de las columnas, por tal razón, son más pequeñas ahora”. Restrepo comentó que en su caso no se trasladará hasta que mejoren las condiciones.

De otro lado, el asambleísta, Álvaro Ramírez, comentó que la duma no está en rebelión o algo similar, solo están pidiendo que les entreguen un espacio que cumpla con las condiciones que tenían anteriormente, y que en su caso considera que si recibe la oficina con los faltantes la situación podría terminar quedando así.

Mientras que el secretario Administrativo (e) Javier Triana, comentó que se reunió con los asambleístas para buscar soluciones; igualmente, indicó que se adelantará una contratación a parte para el aire acondicionado que es necesario teniendo en cuenta las características de la estructura.