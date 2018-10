Juzgado emite medida de embargo a parque automotor de San Luis

20 Oct 2018 - 3:01am

El abogado del municipio, Nicolás Ricardo Espinosa, contó que este es un caso que quedó del mandato del exalcalde Guillermo Ignacio Alvira, el cual no apeló en su momento la sentencia ante el Tribunal Administrativo, por lo que la Administración debe desembolsar $680 millones como acción de reparación directa a la familia de la menor.

El problema es que dicho monto no quedó en el presupuesto de sentencias o conciliaciones, por lo que el actual alcalde Carlos Fernando Bonilla, hizo un acuerdo de pago de cuatro cuotas y aunque ya se cancelaron las dos primeras, la falta de presupuesto para concluir lo pactado generó la medida de embargo.

“Como no se han pagado las dos cuotas faltantes, el abogado embargó al municipio, un carro y dos volquetas. El juez Sexto administrativo, me parece una medida ilegal porque el carro fue comprado para diligencias de la Comisaría de Familia con el fondo de seguridad, que es un fondo de destinación especial que es inembargable.

“Las volquetas son herramientas de trabajo del municipio, las cuales se utilizan para mejorar 282 kilómetros de vías veredales”.

Ante la situación, el municipio procedió a interponer un recurso de reposición ante el Tribunal Administrativo del Tolima, argumentando que los vehículos no son bienes embargables, ya que se requieren para actividades sociales y comunitarias que benefician a los habitantes, ante esta acción de la defensa de San Luis, los vehículos aún se pueden movilizar.

Espinosa dio a entender que de mantenerse la decisión en contra, procederá a interponer una acción de tutela para impedir la medida sobre el parque automotor.

Esta situación que pone en ‘jaque’ las finanzas de San Luis, en opinión del abogado Espinosa se derivó por la falta de defensa de la Administración anterior, pues “eso no era para condenar al municipio, no había las pruebas necesarias, pero el municipio no tuvo la verdadera defensa y por eso fue condenado, a parte de ello, no apelaron el fallo ante el Tribunal, quedó expuesto a pagar esa deuda”, precisó.