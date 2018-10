Fallo del Consejo de Estado regresa al ‘juego’ iniciativa ambiental en Ortega

22 Oct 2018 - 3:01am

El Comité Ambiental de Ortega ‘El agua es vida’, informó que el reciente fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el caso del municipio de Urrao en, Antioquia, abre una puerta para seguir buscando, una vez más, la posibilidad de decidir sobre las actividades de explotación minera y extracción de crudo en este territorio del sur del Tolima.

James Ducuara, uno de los ambientalistas que promovió la iniciativa que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Administrativo del Tolima, explicó que el Consejo de Estado dio una luz de esperanza a las comunidades.

“Vamos a presentar un proyecto para la defensa del medio ambiente y la protección del patrimonio cultural y ecológico de Ortega, en el cual se pretende prohibir la mediana y gran minería, y los proyectos de hidrocarburos en el municipio”, contó.

La propuesta sería radicada en las sesiones de noviembre y se hace teniendo como fundamento que el reciente fallo del Consejo indica que los municipios sí pueden prohibir la actividad minera en sus territorios, pues las autoridades locales y nacionales tienen competencias en asuntos mineros, ambientales y energéticos.

Del mismo modo, se reitera que los municipios pueden prohibir la actividad minero energética en ejercicio a las competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo.

El proyecto será llevado a la Corporación por el cabildante Melquisedec Ortiz, sin embargo, “el Comité está buscando el apoyo de otros sectores políticos para sacar esta iniciativa adelante y poder materializar lo que no se pudo con la consulta popular, ya que el Gobierno nacional nos ha frenado estos temas de participación ciudadana”.

Ducuara recordó que en su momento cuando la consulta popular empezó a tener ‘trabas’, se propuso un acuerdo ante el cabildo, pero “el Concejo lo hundió porque manifestó que no podían prohibir la minería ya que no estaba dentro de sus funciones, tras el fallo, ya no tienen (dicho) argumento, porque el Consejo de Estado dice que sí pueden”.

Ahora queda esperar a que se inicien oficialmente las sesiones el primero de noviembre para conocer si prospera o no el proyecto.