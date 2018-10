Medimás EPS retira de Esimed a sus usuarios

25 Oct 2018 - 12:09pm

El presidente de Medimás, Néstor Arenas, sostuvo que con esta decisión se estima que más de 13 mil atenciones mensuales en promedio de hospitalización, en cerca de 15 departamentos, sean prestadas en otras IPS.

“Con una red integrada por más de 500 IPS en todo el país para los usuarios que venían siendo atendidos en la red de clínicas de Esimed, la EPS responde de manera clara y comprometida con la prestación de los servicios de salud en estas ciudades”, agregó Arenas e indicó que se activó el plan de contingencia para que no existan inconvenientes en el traslado de los usuarios.

“Hemos activado toda la contingencia para soportar todas las ciudades del país. Hoy hay algunas sedes de Esimed que operan pero que, ante las visitas de la Secretaría de Salud, pueden surgir algunas novedades y no podemos esperar hasta el último momento para activar la contingencia”, manifestó Arenas.

El presidente de Medimás explicó que la red alterna, que representan cerca de tres mil sedes de prestación en los 29 departamentos en los que la EPS tiene operación, está lista para prestar los servicios de primer nivel como odontología, medicina general, promoción y mantenimiento de la salud, imagenología y urgencias, incluidos los de segundo y tercer nivel.

“Es importante que los afiliados tengan en cuenta que la EPS gestionará internamente la agenda de citas y procedimientos programados para que no tengan que adelantar ningún trámite adicional. Estaremos realizando un seguimiento riguroso para garantizar la continuidad de los servicios, cuya oportunidad se puede ver afectada por la baja oferta hospitalaria“, concluyó Arenas.

La Red de IPS para atención de usuarios de

Esimed en el Tolima

Asociación Probienestar De La Familia Colombiana "Profamilia"Avenida 1 # 15-43 Barrio La Playa



Audimédica Salud Auditiva S.A.S. Calle 11 # 1-92 Cs 01 Ed Centro De Especialistas



Avidanti S.A.S. Avenida 19 Carrera 13 Vía Calambeo



Cardiología Siglo XXI Carrera 4 #44-05



Cenditer S.A.S. Avenida 19 Via a Calambeo



Centro De Alta Tecnología Diagnostica Del Eje Cafetero S.A. Cedicaf S.A. Calle 18 # 7-102



Centro De Expertos Para La Atención Integral IPS S.A.S. -Sigla Cepain IPS S.A.S.Carrera 6 # 53-29 Torre1



Centro De Medicina Nuclear Del Tolima Ltda Carrera 1 # 12-84



Centro Especializado De Urología S.A.S Carrera 4C # 31-23



Clínica De Ojos Del Tolima S.A.S Carrera 4H Calle 32 Esquina



Clínica Ibagué S.A Carrera 5 # 12-15



Clínica Internacional De Alta Tecnología Clinaltec S.A.S. Kilómetro 6 Vía Ibagué - Espinal Sector Picaleña



Clínica Los Remansos Instituto Tolimense De Salud Mental S.A.S Carrera 4B # 33 - 49



Clínica Sharon Y Uci Tolima Ltda. Carrera 5 # 84-13 -15



Corporación Mi IPS Tolima Avenida Ambala # 36 – 60 Calle 19 # 7-75



El Laboratorio Clínico Javeriano E.U. Carrera 4 B # 32-25



Fisiatría y Electrodiagnóstico Del Tolima S.A.S Carrera 6A # 60-19 Consultorio 205 Surgimédica



Fresenius Medical Care Colombia S.A. Calle 41 # 5 - 40



Fundación Conexión IPS Calle 35 # 4J-45 Carrera 4L # 33- 10 Casa Lote 1 Manzana Q



E.S.E.Hospital Federico Lleras Acosta Calle 33 #4A-50 Calle 58 # 5-25



Imágenes Diagnosticas De Alta Resolución Cooperativa De Trabajo Asociado Idar Cta. Carrera 6 A # 60-19 L-204



Instituto De Diagnóstico Médico S.A.Carrera 4D # 32-29 y 32-25 Calle 33 # 4C- 29



IPS Integral Somos Salud S.A.S. Carrera 4 C # 33-20



Laboratorio Bioimagen Sociedad Limitada Calle 18 # 7-77



Majesty Health S.A.S Carrera 4A Bis # 35-11



Medicadiz S.A.S Carrera 12 Sur # 93-21 Carrera 5 # 31-114



Medicarte S.A. Cr 6A # 60-19 Consultorio 308-309 Ed.Surgimédica



Meintegral S.A.S Carrera 7 # 65-01



Nefrouros Mom S.A.S. Carrera 4 C #31 - 23



Opticas Orsovision S.A.S. Carrera 5 # 14-42 Local 5 Edificio Portal de La Quinta



Optikus S.A. Calle 15 # 4-66/4-70 Local 104



Oxitolima S.A IPS Calle 17 # 8-21



Passus IPS Taller Psicomotriz S.A.S Carrera 4A Bis # 34-10



Promover S.A. Carrera 4B # 33-08 Cadiz Segundo Piso



Rehabilitar Summa Group S.A.S Carrera 7 # 9-76



Supra Especialidades Oftalmológicas el Tolima S.A.S.Carrera 4 D # 31 - 50

Tolimedica S.A.S. Carrera 5 # 38-1



Unidad De Rehabilitación y Electrodiagnóstico del Tolima S.A.S Carrera 1 # 12 -22 entrada de la Calle 13 Clínica Tolima



E.S.E. Unidad De Salud De Ibagué Avenida Guabinal Manzana 20Carrera 8 # 24-01Carrera 11 B Sur # 17-30Calle 6B #13-31



Unidad Integral De Rehabilitación Cardiopulmonar E.U. Avenida 19 Carrera 13 Instituto De Corazón De Ibagué Consultorio 401



Unidad Materno Infantil Del Tolima S.A. Calle 43 # 4-26 Local. 106 edificio Centro Médico Javeriano Carrera 3 # 44-19



Urocadiz Especialidades Medico Quirúrgicas SAS Carrera 4 D # 32-11