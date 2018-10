Rectora de I.E de Coello respondió a críticas

27 Oct 2018 - 3:01am

Sobre este hecho indicó que las acusaciones no le preocupan tanto como el hecho de que los estudiantes dejaran de asistir a clases hace algunos días.

“Me preocupó muchísimo que no se reconozca el trabajo que he hecho como rectora en esta institución, me parece que todas las personas podemos tener cosas positivas y negativas”.

Agregó, que durante el tiempo que lleva al frente del colegio, logró que se construyeran nuevas unidades sanitarias con el apoyo del Ministerio de Educación para los niños de básica primaria, igualmente, implementar la jornada única, lo que generó empleos a través de las labores de alimentación escolar.

En cuanto al traslado del docente de sociales, dijo que se hizo por directriz de la Secretaría de Educación del Tolima y que llama la atención que se hizo protesta por este docente y no por otros cambios que se han registrado con el paso del tiempo.

Del mismo modo, expresó que durante su trayectoria no ha recibido requerimientos por los entes de control, ni tampoco en la actualidad.