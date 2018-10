Polideportivo de Cunday: otro ‘elefante blanco’ en el departamento

29 Oct 2018 - 3:01am

Según el informe técnico presentado por María Vannesa Soto Ladino, ingeniera Civil de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el espacio faltó en su mayoría con las áreas que debe tener para el libre y correcto desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas.

Incumplimientos

El espacio no respondió con el área de competencia, de apoyo (camerinos, baños, zonas de calentamiento), de pesaje, médica, administrativa (para la operación del establecimiento) y zonas para público como graderías, accesos, andenes, plazoletas, zonas de circulación y taquillas.

A esto se suma el hecho de que se encuentra en estado de deterioro avanzado, lo que pone en riesgo a la comunidad.

“Las medidas de la tarima, no tiene puertas de acceso ni divisorias; además está en obra negra, no cuenta con sistema hidrosanitario ni eléctrico (...) no tiene rampas de acceso a personas en condición de discapacidad (...) toda la parte estructural del Polideportivo se encuentra en muy mal estado, ya que las columnas están agrietadas, el concreto de ellas está cayendo al punto de que se está observando el acero de dichas columnas, donde se observa que es acero que no cumple con las normas indicadas”, destacó el informe.

Hechos

La obra inició a desarrollarse el 23 de mayo de 2013, con una fecha estipulada de entrega de 120 días; no obstante durante su construcción hubo dos suspensiones y reinicios, hasta entregarse el 16 diciembre de 2013. Pero, al parecer, no quedó terminada, ni cumplió con los diseños iniciales.

EL NUEVO DÍA se contactó con el alcalde de Cunday, Evelio Girón, quien explicó que en 2015 habitantes de Cunday pusieron la queja en la Contraloría General de la Nación, “Consideraron que la obra no cumplía con las expectativas que debía”.

Posteriormente, el año pasado en el Municipio se desarrolló una reunión con la Contraloría General de la República, organismos de control, el abogado del Alcalde anterior y la Secretaría de Planeación, en la que se levantó un acta, “se concluyó que la obra correspondía a un proyecto de regalías con actividades planificadas, de las que sólo se ejecutó el 5% y hubo imprevistos del 95%, y a parte nunca se terminó”, afirmó Girón.

A esto se suma el hecho de que según el informe desarrollado en el 2017, se evidencia que el Ingeniero encargado de las estructuras es industrial, “los planos estructurales de ese Polideportivo, están firmados por un Ingeniero industrial que no tiene la idoneidad para firmar eso; tenía que hacerlo un Ingeniero estructuralista”, agregó.

Lo que viene

“Nosotros no podemos invertirle un peso a eso hasta que la Contraloría no se manifieste, tampoco podríamos hacerlo técnicamente porque el escenario como tal no permite la práctica de ninguna disciplina deportiva”, refirió Girón.

Según el burgomaestre, lo que más afectó la obra fue la mala planificación “del 100% de los diseños originales solo se terminó el 5%, casi cubriendo el 95% del presupuesto”.

Probablemente lo más recomendable es tumbar la estructura y volver a construir adecuadamente para salvaguardar la seguridad de los habitantes de Cunday.

Asimismo, se presentó el informe de seguimiento a los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) que fue requerido por los estos a la Personería Municipal en su seguimiento nacional de obras inconclusas.

El sellamiento

La infraestructura sin terminar del Polideportivo fue deteriorándose; y para este año se comenzó a evidenciar el hierro expuesto en las vigas y a caerse los pedazos de concreto.

Por esa razón, el Comité de Gestión del Riesgo Municipal, en reunión extraordinaria recomendó tomar medidas preventivas para evitar accidentes, motivo por el que se aisló a la población del Polideportivo. Asimismo, se presentó el informe técnico con el acta del Comité y se ofició a la Contraloría General de la República: “solicitamos que fueran diligentes con el tema para tomar una decisión adecuada en el tema”, dijo Girón.