Ante el Consejo de Estado se apelará decisión del Tribunal que anula elección de rector de la UT

El Tribunal Administrativo del Tolima aplicó la excepción de ilegalidad al Acuerdo N° 031 del 19 de diciembre de 2016 emitido por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, decisión, en primera instancia, que trae como consecuencia declarar la nulidad del acto de elección de Ómar Mejía como rector en propiedad, es decir el Acuerdo 022 del 13 de junio de 2018.

Esta respuesta se da en medio de la demanda de nulidad electoral que instauró el docente Félix Salgado en contra del acto de elección de Mejía como rector.

En el documento se exponen los argumentos de las dos partes que fueron escuchados en la audiencia del 2 de octubre, asimismo, el concepto de la Procuraduría que se relaciona con el Estatuto General de la Universidad, mediante el cual se establece el periodo de los miembros del Consejo Superior de la UT, que es de dos años siguientes a su elección, y “que algunos de los miembros tenían el periodo vencido, viciando de nulidad el acto demandado”.

El Ministerio Público agregó que el “Acuerdo 031 de 2016 genera muchas dudas sobre su legalidad y no modificó o derogó el Estatuto General que es superior”.

Con respecto a este punto la Sala indica que para la época en que se adelantó la elección de rector en propiedad, es “indiscutible”, que miembros del Consejo Superior de la Universidad, específicamente los representantes de las directivas Académicas, de Docentes, Egresados, Estudiantes y Exrectores; tenían su periodo estatutario vencido, y por ende no se encontraban facultados para debatir, votar, y elegir el rector de la Universidad como se efectuó en el Acuerdo demandado N°22 de 2018.

Por lo que al excluir su voto en el acto, “se concluye que no existió quórum decisorio para elegir rector”.

Otro punto que se expone en el documento emitido por el Tribunal es que Mejía inició en el cargo de rector como encargado, luego fue interino y por último quedó en propiedad, por lo que para la Sala es indiscutible que ha venido siendo “’designado’ o eligiendo a una misma persona como rector de la Universidad del Tolima por diferentes periodos y bajo diversas denominaciones”, motivos que son vistos como un proceso de reelección, e iría en contradicción con la inhabilidad que se estableció a través del Acuerdo 015 del 26 de abril 2018.

Mediante el cual se precisa que “no habrá reelección para el periodo inmediatamente siguiente y que eventualmente (el aspirante) podrá participar transcurridos por lo menos cuatro años “desde el cese de su administración”.

Estos fueron algunos de los puntos tenidos en cuenta por la Sala para declarar la nulidad del acto de elección de Ómar Mejía como rector de la Universidad, decisión que fue firmada por los magistrados Ángel Ignacio Álvarez Silva, José Andrés Rojas Villa y el ponente José Aleth Ruiz Castro.

Podría pasar hasta cuatro años

Sobre este tema el gobernador Óscar Barreto, indicó que es respetuoso de las decisiones de la justicia, “el Tribunal tomó esa decisión, la Universidad hará la apelación respectiva, irá al Consejo de Estado y dirá qué fue lo que pasó, por allá en uno, dos, tres o cuatro años. Cuando lo definan tomaremos la decisión, pero lo más normal y obvio (es) ese tipo de situaciones”.



Por su parte Adriana León, Jefe de la Oficina Jurídica de la alma máter, indicó que esta es una decisión en primera instancia “que no se encuentra en firme, frente a la cual se interpondrá el recurso de apelación para que lo conozca y resuelva en segunda instancia el Consejo de Estado”.



Agregó, que el equipo jurídico de la Universidad está revisando cada uno de los puntos expuestos por el Tribunal, para “así mismo establecer los argumentos del recurso de apelación”, indicó León.



Añadió que el proyecto de acuerdo en cuestión “estaba consonante a las disposiciones internas a la Ley y Constitución”.



Al consultarle a la jurídica qué efectos tendría, si en segunda instancia se mantiene la decisión de nulidad, “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara que en el momento en que se toma la decisión tendrán que determinar cuáles son los efectos de la sentencia”.



De otra parte, la secretaria de Planeación del Departamento, Olga Lucía Alfonso, quien es la delegada del Gobernador ante el CSU, dijo que al ser un fallo en primera instancia, no tiene efectos institucionales, porque no está en firme.



Y en cuanto a los consejeros que tenían cumplido su periodo, pero que participaron en la elección del rector en propiedad, la funcionaria indicó que se actuó en “conformidad con la normatividad que existe y con las decisiones que en el Consejo Superior se determinaron, (...). El Consejo hizo un análisis y en un documento escrito aclaró las posiciones que tenía sobre las decisiones que se tomaron”. Agregó, que al estar suspendidos los procesos de elección dentro de un proceso de transición, los consejeros siguieron frente a sus responsabilidades.





PARTE DEMANDANTE

De otro lado, Félix Salgado, docente demandante en este proceso indicó que se siente tranquilo porque “la justicia está fallando en derecho, vemos que los magistrados han actuado en derecho y son fallos importantes de fondo con argumentos sólidos”.



Agregó que les han dado la razón con respecto a la discusión interna que se dio en torno a la administración de Mejía.



En cuanto a los tiempos, Salgado al contrario del Gobernador del Tolima, opinó que al ser este un fallo sobre una acción electoral, la ley fija tiempos más cortos para que se conozcan fallos.



En medio de este caso, surgió diferente información, entre ella, que Salgado le debe recursos a la Universidad por estudios, sobre ello, el docente indicó que actualmente cursa un posgrado en Planificación de Cuencas Hidrográficas y que hasta el 29 de julio de 2019 tiene plazo para entregar la documentación respectiva.