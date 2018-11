Asambleístas buscarán una base presupuestal mayor para el Conservatorio del Tolima

5 Nov 2018 - 3:01am

Hoy en la Asamblea se hará el segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza N°014 de 2018 mediante el cual se busca la aprobación del presupuesto del Departamento para la vigencia fiscal 2019.

El tema adquiere relevancia, porque además de definir cuál es la base fiscal con que arrancará el último año de mandato del gobernador Óscar Barreto, se buscará que se fije y se cumpla con una base presupuestal para el Conservatorio del Tolima.

Para lograr dicho objetivo, los asambleístas Milton Restrepo, Jairo Forero, Graciela Vergara, Álvaro Ramírez, Jorge Palomino y Jorge Armando Duque presentarán en plenaria una proposición para modificar el proyecto de ordenanza y se cree un artículo por medio del cual se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ordenanza 007 de 1991.

El asambleísta Milton Restrepo, ponente de la iniciativa, explicó que con ello se busca el cumplimiento de lo estipulado en las ordenanzas N°049 de 1978 y la 007 de 1991, las cuales establecen que se debe destinar un porcentaje de los ingresos de la Administración seccional al Conservatorio del Tolima.

“Se obliga que de los ingresos corrientes del Departamento anualmente se le transfiera el 1,8% para el funcionamiento y mejoramiento de los programas del Conservatorio, cifra que estaría cercana a los de $4 mil 285 millones, (y se fija) teniendo en cuenta que $238 mil millones son los ingresos corrientes para la vigencia de 2019”, explicó Restrepo.

Entre los argumentos que sostiene la solicitud de modificación, es que en el proyecto de presupuesto de 2019, específicamente en el Plan Operativo Anual de Inversiones en el renglón de apoyo al talento humano con educación superior, al Conservatorio solo le corresponde $760 millones.

Y aunque existían dudas si las ordenanzas habían sido derogadas cuando el Departamento entró en Ley 550 o de quiebra, tras una búsqueda, se pudo precisar que “no existen ordenanzas, de las dos que facultaron al Gobernador para hacer el crédito de Ley 550 en el año 2000, que deroguen ordenanzas contrarias a las que ya existían, por tal razón siguen vigentes y tendrán que cumplirse de manera obligatoria al interior de la Asamblea”, precisó Restrepo.

El diputado aclaró que si esta proposición no se discute hoy en segundo debate de plenaria, en el tercero ya no se podría modificar el proyecto de ordenanza.

Por lo que la sesión citada para esta noche a las 7 p.m., “es una apuesta grande, tiene la oportunidad el Conservatorio, de ser aprobada la proposición, que en menos de tres años pase de 300 estudiantes a 900, podría abrir la especialización y los programas tecnológicos, sería el tránsito de pasar de institución de Educación Superior a Universidad como siempre se ha querido”, dijo Restrepo.

Esta propuesta va sujeta a que con los recursos se debe establecer un plan de acción que debe presentarse ante el Consejo Superior de la Institución, con copia a la Contraloría del Tolima, también debe presentarse un informe trimestral ante la duma para control político.

Una institución

que “agoniza”

Por su parte, el asambleísta Jairo Forero agregó que desde el 2015, cuando el Tolima volvió a recuperar la Segunda categoría, no se ha dado cumplimiento a la ordenanza de 1991 que está vigente, “si el Gobierno departamental no está de acuerdo con el monto que le corresponde puede ajustarla a través de la Asamblea, y no lo ha hecho”.

Añadió que en 2015 el entonces secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, “fijó una base presupuestal correspondiente a cerca de $700 millones, eso nunca se lo comunicó a los diputados de la época y sobre esa base es que en los diferentes presupuestos de los años que van entre 2015 y 2019, se habla que el aumento de las transferencias al Conservatorio equivalen al índice de inflación correspondiente a esas anualidades, cosa que tampoco se ha cumplido”.

Forero también opinó que la institución “agoniza”, porque los recursos del impuesto re renta para la equidad (Cree) ya no van más y eran un apoyo para contratación de personal. También se tuvo una reducción cercana al 50% de los rendimientos de las acciones de la Terminal de Transportes.

“Pero en esta oportunidad está la Asamblea, para que en este presupuesto de 2019 corrijamos esto, lleguemos a un consenso, y que no aduzca el Secretario de Hacienda que perderemos la categoría, pero que seamos de alguna manera condescendientes con nuestro ícono representativo”.

Intención de crear ordenanza se mantendría

Es de recordar que en este tema el mandatario Óscar Barreto, a su llegada en 2016, manifestó la intención de que la institución tenga una fuente presupuestal propia. Luego a mediados de este año en diferentes escenarios volvió a reiterar que se trabajaría en la posibilidad de crear una ordenanza.



La secretaria de Planeación, Olga Lucía Alfonso, dijo que el Conservatorio ya tiene una base de transferencias, que está incluida en el presupuesto “dentro de un proyecto de inversión porque eso hace parte del plan de inversiones de la Gobernación.



“El Gobernador ha manifestado su decisión de aumentar esta base presentando un proyecto de ordenanza ante la Asamblea”.



Y el secretario de Hacienda, Armando Barros, comentó que el presupuesto de este año del Conservatorio era de $735 millones y con el aumento del IPC, se definió para 2019 de $760 millones, valor que surge de un acuerdo que quedó establecido en el Gobierno anterior.





Lo que está en juego para el Conservatorio

El presupuesto para el 2019 de esta institución está proyectado en $5 mil millones, sin embargo, hacen falta cerca de $3 mil millones para sostener la contratación docente de los actuales programas y de los nuevos que son las tecnologías en Audio y Producción Musical, y Lutería, y en postrado la especialización en Educación Musical.



Otro de los temas que dependen de la adición de recursos es mantener la Acreditación de Alta Calidad en la Licenciatura en Música, calificación que fue otorgada, pero con la condición de adelantar un plan de mejoramiento gradual de la contratación docente.



El rector James Fernández explicó que se necesita tener de planta siete profesores de tiempo completo y tres catedráticos, “es la primera (parte) profesoral para dejar una base que soporte los procesos académicos y de calidad del Conservatorio”.



El ideal es dar inicio a dicha contratación el próximo año, pues en 2020 se debe empezar a adelantar el proceso de renovación de la acreditación que se vence en 2021.



Actualmente las fuentes de financiamiento del Conservatorio del Tolima son la Ley de Honores de 1987 del Ministerio de Cultura, que para el próximo año se proyecta en mil 900 millones de pesos, $250 millones de la participación accionaria en la Terminal de Transportes de Ibagué, el recaudo cercano de mil millones por concepto de matrículas y los convenios que se gestionan con los gobiernos Departamental y Nacional, de este presupuesto cerca del 70 por ciento se destina a la contratación de docentes.



Otra alternativa que buscará la institución para minimizar los gastos de sostenimiento, es proponer a la Alcaldía una reducción del impuesto predial teniendo en cuenta que se presta con frecuencia la sala Alberto Castilla de la institución para eventos de la administración local.



Ante el panorama, el rector Fernández expresó que comprende el tema financiero departamental, razón por la cual estaría de acuerdo, si lo propusiera la Gobernación, que se fijara por ordenanza una base presupuestal inicial de $2 mil millones, así se le da “viabilidad fiscal al Departamento y viabilidad financiera y fiscal al Conservatorio, esa es la salida política ideal.



“Es más fácil tener una ordenanza, estar recibiendo los recursos y hacer gestión para mejorar la base presupuestal, que no tener nada”.



El directivo recordó el apoyo que ha demostrado el mandatario seccional Óscar Barreto con el Conservatorio, motivo por el cual espera que en la sesión de hoy se llegue a un acuerdo que beneficie una institución que es insignia y patrimonio del Tolima.