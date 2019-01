Comunidad Tolimense lista para construir país: Karen Abudinen

18 Ene 2019 - 4:47pm

La Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, llegó al departamento del Tolima para liderar y coordinar el Taller Construyendo País número 19 que se realizará este sábado con el propósito de acercar el Estado Colombiano a la región y trabajar directamente con los ciudadanos en propuestas efectivas para el departamento.

La funcionaría destacó que los talleres son el espacio en donde los ciudadanos y los mandatarios locales pueden hablar directamente con el Presidente Iván Duque y todo su gabinete.

“En las regiones está el verdadero conocimiento sobre las necesidades del país y es en los Talleres Construyendo País donde estamos listos para servir y fortalecer nuestra relación con la comunidad y así avanzar en equidad”, señaló Abudinen Abuchaibe.

Durante la jornada previa al taller se trabajó con la comunidad en 22 mesas tematicas, en las que participaron más de 700 personas. El resultado fueron 28 voceros seleccionados por la misma comunidad que tendrán la oportunidad de presentar sus necesidades pero también sus propuestas directamente al Presidente.

Teniendo en cuenta que el Tolima ha venido apostándole al sector agropecuario como jalonador de desarrollo para el departamento, el sector más destacado en la jornada de las mesas temáticas fue el agrícola, seguido por el de víctimas, salud, vivienda, servicios públicos y transporte.

Al respecto, Carlos Cárdenas Hurtado, alcalde de Fresno, señaló sentirse muy complacido por tener al gobierno en pleno en su municipio y dijo, “Gracias por permitirle a Fresno y a toda la región interactuar directamente con el Gobierno. Fue una participación masiva y estamos muy contentos con los resultados”.

En ese sentido, la Consejera, invitó a los tolimenses a no perderse la cita de este sábado 19 de enero con el Presidente Duque, que tendrá lugar en Coliseo Cubierto Parque Infantil, ubicado en la Calle 8 No. 8-30 a partir de las 8:00 a.m.

“Tolimenses no se pierdan la oportunidad de ser escuchados por el Gobierno. En los talleres el Presidente Duque escucha a los ciudadanos y les cumple”, enfatizó.

Testimonios de participantes en las mesas

temáticas

Por su parte, William Calderon Perdomo, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Honda, manifestó que esta iniciativa es sumamente importante para las regiones pues los ciudadanos, los representantes de las organizaciones y gremios puedan exponer sus inquietudes y plantear las soluciones para avanzar de la mano del Gobierno.

“Estamos seguros de que esta jornada va a ser muy productiva y saldremos con acciones claras para fortalecer a la region”, recalcó.

Jornada de Trabajo con mandatarios locales

Es importante destacar que la Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, también se reunió con el Gobernador del departamento y 44 alcaldes.

Durante el encuentro los mandatarios locales le manifestaron directamente a la Consejera sus inquietudes y se plantearon algunas propuestas que serán presentadas durante el Taller.

“Durante esta semana hemos escuchado y trabajado al servicio de los tolimenses para construir las posibles soluciones a sus necesidades. Hoy, el turno es para los mandatarios municipales y el gobernador del Tolima, con quienes realizamos la Mesa de Alcaldes”, agregó.

Frase

“Durante las mesas de trabajo nos sentamos con los ciudadanos para escuchar, para proponer y para resolver, con el reto claro de avanzar en legalidad, equidad y emprendimiento”, Karen Abudinen.

Dato

El Taller Construyendo País se realizará este sábado en las instalaciones del Coliseo Cubierto Parque Infantil, ubicado en la Calle 8 No. 8-30 a partir de las 8:00 a.m. en Fresno.