¿Qué dejó el taller de Duque en Fresno?

20 Ene 2019 - 3:01am

Con la asistencia de cerca de mil personas en el Coliseo Cubierto Parque Infantil de Fresno, se adelantó el Taller Construyamos País, espacio en el que el presidente Duque Márquez escuchó al gobernador del Tolima, Óscar Barreto; a alcaldes y habitantes que expusieron sus mayores problemáticas con la esperanza de obtener respuestas y compromisos del Gobierno nacional.

Antes de empezar a escuchar los problemas de los tolimenses, el Jefe de Estado hizo un emotivo homenaje a los jóvenes que fallecieron en la Escuela de Cadetes de Policía General de Francisco Santander. Tras un minuto de silencio se recordó a cada una de las víctimas, entre ellas Allan Paul Bayona, oriundo de San Luis y a Steven Prada Riaño, de Ibagué. Dos niños caribineritos saludaron al mandatario y le indicaron que a pesar de la tragedia siguen queriendo la institución y soñando con hacer carrera en ella.

Escenarios de Ibagué

En la instalación del Taller, el presidente Duque Márquez, le dijo al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo que por “formalidad legal” debía devolver los $25 mil millones que corresponden a la construcción de escenarios deportivos al Tesoro Nacional.

“Lo que ocurrió con los Juegos Nacionales son obras de infraestructura que no se ejecutaron y algunas terminaron en los bolsillos de algunos inescrupulosos.

“Hoy quiero decirle alcalde de Ibagué, que hay que cumplir una formalidad legal y es que los recursos que se habían asignado regresen al Tesoro Nacional e inmediatamente se le devolverán los que se habían entregado para que las obras se realicen, pero el Gobierno nacional va a comprometer $20 mil millones más”.

A lo que el mandatario de los ibaguereños Guillermo Alfonso Jaramillo respondió que con estos $20 mil millones adicionales se podría alcanzar $175 mil millones y se podría solucionar el problema de los escenarios deportivas, “en este momento estamos financiando a través de los recursos propios del Municipio, $130 mil millones y ya tenemos cuatro escenarios en construcción y esperamos tener 11 próximamente”, dijo.

Jaramillo agregó que propondrá que la devolución se haga sobre la base de un presupuesto adicional que presente el Gobierno o que quede incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Nosotros tenemos otra tesis, pero con la promesa del señor Presidente las cosas cambian, uno tiene que creerle al presidente, lo que voy a plantearle es que hagan un presupuesto adicional en donde aparezca el rubro o sino que quede dentro del presupuesto de Plan de Desarrollo, porque queda Ley y se asegura que vamos a tener los dineros para los escenarios deportivos”, precisó el burgomaestre.

Y el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, comentó que el compromiso de la devolución de esos recursos tiene que hacerse inmediatamente, “la Contraloría nos está acompañando en ese proceso y la buena noticia gracias a la gestión de la bancada (tolimense), haciendo nosotros ejecuciones por su puesto, lo que hemos planteado frente al deporte, serán $45 mil millones que al final se aportarán para la conclusión de los escenarios”.

Y a la propuesta de que el Tolima sea sede de los Juegos Nacionales en 2023, Lucena dijo que el departamento tiene hasta el 15 de febrero para postularse “y nosotros como Gobierno nacional para solucionar esa situación y escoger al mejor candidato que se presente a nivel nacional”.

Asimismo, el funcionario comentó que una vez se terminen las obras, puede pedir ser sede de los Juegos Bolivarianos para el 2021.

Y al finalizar su intervención Lucena resaltó que a pesar de las “diferencias que se tienen con la Alcaldía de Ibagué”, el presidente Duque le ha enseñado a construir país.

Proyecto Cambao – Manizales

Más de 50 personas de diferentes veredas de Líbano llegaron a Fresno portando camisetas alusivas a esta obra que sigue estando en el limbo, indicaron que quieren pedirle al Presidente que salve esta iniciativa, pues consideran que traerá progreso al norte del Tolima, al igual que, los conectará con el Eje Cafetero.

La alcaldesa de Murillo, Martha Sánchez, también le hizo dicha petición la mandatario de los colombianos. Una vez escuchó los argumentos de la comunidad, delegó a la ministra de Transporte Ángela Orozco, para que contara en qué va el proyecto.

La funcionaria indicó que durante los últimos meses se ha trabajado en la búsqueda de salidas, por lo que se le propuso a la Concesionaria Alternativas Viales la pavimentación del tramo que se traslapa con área de Parques Nacionales.

Inicialmente la Concesionaria se mostró negativa, por lo que el Ministerio le recordó cuáles eran las multas que le podría significar abandonar el proyecto, entonces, se le propuso “negociar la modificación del contrato (teniendo en cuenta) que se tendrá disminución de tráfico.

“Hemos avanzado, pero nos falta un tema fundamental para abordar, pero creemos que vamos por un buen camino, que estamos cerca por llegar a ese acuerdo, tenemos una última reunión la próxima semana”.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos recordó que se tiene problemas en 45 kilómetros que atraviesan una reserva forestal, “la vía existe desde hace más de 40 años, no nos dejan ampliarla a 9,6 metros, por lo que nuestra propuesta es pavimentar la vía existente que es de seis metros y con (esta intervención), se puede cruzar la montaña y llegar a Manizales sin ningún problema, esa es nuestra solución”.

Esto conllevaría a una menor inversión de la Concesionaria y ajustes al contrato por parte del Ministerio de Transporte.

Vías veredales

El deterioro de las vías terciarias es una de las necesidades más sentidas, así lo expusieron tanto voceros de la ciudadanía como los mandatarios de Dolores, Cunday, Rioblanco, Murillo y Anzoátegui, quienes indicaron que aunque reconocen el avance que se tiene en conexiones 4G, las vías interveredales e intermunicipales son indispensables para el desarrollo de la región.

Por ejemplo, del oriente del departamento la solicitud fue crear estrategias de asignación específica para adelantar proyectos viales, “en la vía que nos comunica de Villarrica – Cunday – Carmen de Apicalá – El Paso, y lleva a la doble calzada, hay que recuperar 34 kilómetros, de los cuales el Gobernador va a intervenir ocho kilómetros, por lo que tenemos 26 pendientes”, expuso el mandatario de Cunday, Evelio Girón.

Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela Orozco, indicó que hay cinco proyectos 4G que se cruzan en la vía Girardot – Honda, “de alguna manera esto refleja la importancia que para la competitividad de este departamento se le ha dado”.

En cuanto a las vías terciarias esta cartera indicó que ya está estructurando el programa Colombia Rural, entre Mintransporte, el Departamento Nacional de Planeación, Minagricultura y las diferentes entidades que tienen que ver con el campo, estrategia que permitirá llegar a la zona rural.

Para este año el Gobierno nacional destinó en el presupuesto de 2019, $500 mil millones para invertir en los corredores viales productivos asociados al desarrollo rural, turismo y la consolidación en territorios de paz. El lanzamiento oficial de dicha propuesta sería en febrero, por lo que se hizo un llamado a los alcaldes a estructurar proyectos orientados a mejoramiento y mantenimiento con maquinaria.

Villarrica

Otra situación socializada es la necesidad de reasentar las viviendas de la cabecera urbana de Villarrica, a lo que Duque Márquez indicó que a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo se tendrá la disponibilidad de recursos para que se puedan financiar las seis unidades de vivienda que están en mayor situación de riesgo por problemas de deslizamiento, una vez acabe de confirmarse el censo de afectación.

De la misma forma, se entregarán por parte de la Unidad 100 unidades de vivienda a aquellas familias que estén en mayor situación de riesgo en ese entorno, tras adelantar el censo y monitoreo.

¿Y del Federico Lleras?

El principal centro hospitalario del Tolima fue uno de los temas por los que más se le presentó al presidente Duque Márquez, ante las inquietudes el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, indicó que la decisión es fortalecer esta institución y que la Superintendencia Nacional de Salud tiene la tarea de estar “encima del flujo de los recursos por parte de las EPS”.

Y ante el anuncio del gobernador Óscar Barreto de aportar $2 mil millones para dos proyectos, Uribe dijo que se “buscarán los mecanismos para financiar los demás proyectos del Federico Lleras, el Ministerio hizo aportes por $48 mil millones para saneamiento de pasivos.

“Con este concurso de un flujo financiero más claro de una actualización del equipamiento y la capacidad resolutiva del hospital y además de saneamientos de pasivos, el hospital va a tener un futuro de fortalecimiento y crecimiento, eso es a lo que le estamos apostando”, comentó el funcionario.

En cuanto a las cuentas del mandatario seccional, de necesitarse $42 mil millones para fortalecer la entidad, el Ministro indicó que se tienen “que mirar las fuentes de los recursos que se tienen viabilizados, también hay una opción importante con regalías, lo importante es que Superintendencia, Gobernación y Ministerio están mirando hacia adelante”, precisó.

Y en lo relacionado con el despido masivo de trabajadores tras un concurso de mérito, el Ministerio de Trabajo realizará la mesa para el caso de los 48 empleados y evaluará la condición para proteger su marco derechos laborales.

Triángulo del Tolima

La petición de los alcaldes del sur es saber qué va a pasar con esta megaestructura que necesita cerca de $600 mil millones para culminarlo, sobre ello, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, dijo que este Gobierno será el que ponga en marcha el distrito Triángulo del Tolima, al que le falta la fase tres que consiste en el riego entre predios de 19 mil hectáreas, proceso “que cuesta más de $650 mil millones y la meta es ponerlo en marcha para activar ese bien público que es tan importante”.

En el tema de adecuación de tierras, el funcionario indicó que se van a incorporar algunos artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para regular el servicio público para que se cobren las tarifas de acuerdo a los servicios que se están prestando.

“Vamos a incorporar una Ley de adecuación de tierras que lo que busca es el sector privado mediante alianzas públicas y privadas, puedan apoyar la construcción y mantenimiento de los distritos de riego”.

Educación

El Ministerio de Educación implementará la atención integral en el grado de transición para 900 niños en Ibagué y 600 más en el resto del departamento. Así mismo, brindará el acompañamiento técnico para la implementación del modelo de gestión inicial integral.

Otro de los compromisos en este sector es que de la mano con el Ministerio de Transporte, emprenderá una estrategia que quedará contemplada en el Plan de Desarrollo para los criterios y operación de transporte escolar, que permita favorecer las zonas rurales del país y particularmente las del Tolima.

Finalmente, el gobernador Óscar Barreto, dijo tras la extensa jornada que fue positiva, “no podemos esperar que las cosas se vengan a resolver de la noche a la mañana pero le veo una gran voluntad al Presidente de ayudarnos a todos de manera transversal en una cantidad de temas para el departamento.

“Ahora corresponde, hacer seguimiento y gestión, trabajar conjuntamente entre todos”.

Frase

"Usted no es un hombre de guerra, es de paz, haga la paz, no le de miedo hacerla; no se deje chantajear de los políticos, usted es el Presidente de la República, no se deje chantajear del Congreso de la República, este pueblo lo apoyó, manténgase al lado del pueblo y va a gobernar bien", Alcalde de Ibagué al presidente Duque