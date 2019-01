El 31 de enero se reanuda audiencia de ‘Hidrototare’

21 Ene 2019 - 3:01am

El próximo 31 de enero se llevará a cabo a partir de las 8:30 de la mañana en el salón principal del centro recreacional Lagos Club Comfatolima, la reanudación de la audiencia pública convocada por Cortolima sobre la decisión de otorgar o no la licencia ambiental para el proyecto de generación de energía eléctrica ‘Hidrototare’ en los municipios de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo.

Cabe recordar que esta tuvo que ser aplazada el pasado 4 de septiembre de 2018, después de que se presentaran problemas de orden público, al ser el espacio (Casa de la Cultura de Venadillo) insuficiente para la cantidad de asistentes.

No obstante, a pesar de que se dispuso una reanudación, sectores de Venadillo no están de acuerdo con que esta se lleve a cabo en Ibagué, “está mal hecho que la audiencia se haga allá, me parece que Cortolima está violando la normatividad, porque las audiencias de concertación con la comunidad o de socialización del proyecto se deben hacer en la zonas de influencia, e Ibagué no es zona de influencia del río Totare”, afirmó María Elisenia Padilla, concejal de Venadillo y opositora del proyecto.

Asimismo, la Concejal agregó que no se ha difundido casi la información de la audiencia, y que fueron los líderes del Municipio, quienes en la ocasión pasada, dieron a conocer a la comunidad sobre la celebración de esta.

Dentro del resuelve de la resolución 0133, estipulado en el artículo sexto se menciona el hecho de comunicarse la decisión a las corporaciones de los municipios, no obstante, según Padilla, ellos se enteraron a través de un mensaje de la Personería.

También mencionó que anteriormente a través de las veedurías ambientales y Fedearroz se presentaron documentos a Cortolima solicitando que la audiencia se desarrollara nuevamente en Venadillo, pero que no se logró una comunicación real con la entidad.

No obstante, el despacho consideró desarrollar la audiencia en Ibagué; según el documento, “La diligencia de audiencia pública se realizará en el municipio de lbagué a fin de brindar las garantías pertinentes para el desarrollo de la misma, y a fin de que la sociedad solicitante de la Licencia Ambiental, exponga las medidas que serán adoptadas frente a los impactos que generará el proyecto y también para que sean escuchadas las inquietudes, opiniones, informaciones y documentos, que relacionados con éste, se tengan por parte de la comunidad en general, las instituciones públicas o privadas, las autoridades de la localidad y todo aquel que manifieste su interés en el trámite”.

Preparación para la audiencia

A pesar de no estar de acuerdo con el lugar de la audiencia, la Concejal afirmó su asistencia al evento, y la posibilidad de transportar los líderes de las veredas y barrios. También expresó que tienen listas las ponencias que se van exponer, “se van a presentar unas ponencias a Cortolima, que no ha tomado una decisión, frente a la afectación del desarrollo económico del Municipio”.



Esto tendría que ver con el tema del sector arrocero, “ellos se verían muy afectados, y Venadillo no tiene fuente de empleo. Los arroceros producen más de 1500 empleos directos y alrededor de 3500 indirectos, al verse afectado, se ve afectado todo el pueblo”.



Asimismo destacó la importancia del afluente para surtir el acueducto Municipal, y la pérdida de las zonas protegidas con la puesta en marcha del proyecto.