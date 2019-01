Alerta por actividad del Volcán Nevado del Ruiz

22 Ene 2019 - 3:01am

Mediante un boletín extraordinario el Servicio Geológico Colombiano, aseguró que durante el domingo 20 de enero, se registró un incremento importante en la actividad sísmica vulcano tectónica, asociada a fracturamiento de roca en inmediaciones del cráter Arenas del Volcán Nevado del Ruiz.

María Luisa Monsalve, directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, sostuvo que durante el pasado domingo entre la 1 a.m. y la 1 p.m. se registraron alrededor de 650 sismos, medida por la que se puso en alerta a los organismos de socorro de los departamentos aledaños; sin embargo, el lunes disminuyó la actividad.

“En este momento está disminuyendo la actividad; ayer (domingo) a partir de la 1 a.m. y las 6 a.m., se presentó un incremento importante y posteriormente de las 9 a.m. a la 1 p.m., en ese lapso de tiempo tuvimos más o menos 650 sismos de baja energía y poca magnitud.

“Ha venido disminuyendo aunque se continúa con las sismicidad que se presentó a cinco kilómetros al suroeste del cráter del Volcán Nevado del Ruiz, seguimos atentos a todos los parámetros de vigilancia, la actividad sísmica está disminuyendo, pero se continúan presentando pequeños sismos”, indicó Monsalve.

Por ahora, el Servicio Geológico Colombiano informó que continúa el nivel de alerta en amarillo, por lo que hizo el llamado a las autoridades en los departamentos de Caldas y Tolima, para extremar acciones enfocadas en procesos de reducción del riesgo.

Autoridades dan parte de tranquilidad

Frente a la situación, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Carlos Quiroga, sostuvo que se realizó un barrido por los municipios de afluencia para descartar afectaciones y dio un parte de tranquilidad, e hizo un llamado a la prevención con los planes de contingencia que se tengan previstos ante una emergencia.

“Por ahora damos un parte de tranquilidad, las condiciones desde el mismo día de ayer empezaron a bajar (...) se hizo un barrido por todos lo barrios de influencia del Volcán Nevado del Ruiz, sin ninguna afectación, ya que los movimientos que se están dando están entre los 4.5 y 5.7 kilómetros de profundidad; solicitamos a todas las comunidades, alcaldes y coordinadores municipales de Gestión del Riesgo mantener los planes de contingencia por el tipo de afectación que se pueda dar, por lo tanto tener a todos los habitantes muy claros sobre los sitios de encuentros que se tienen, además del tema de comunicaciones que es muy importante”, manifestó.

Por su parte, Cortolima informó que desde su área de Gestión del Riesgo y Cambio Climático hace un seguimiento constante a la información suministrada por las entidades oficiales encargadas de evaluar el comportamiento del Volcán Nevado.

“El Observatorio Vulcanológico y el Servicio Geológico son los únicos que puedan dar un reporte de como está actualmente la información sobre los nevados.

“Ahora tenemos más de 100 equipos instalados en la zona de parques, entonces eso informa cómo cambia el comportamiento interno del volcán; estos son fracturamientos internos, normales dentro de la actividad volcánica, pero no quiere decir que va a explotar ni nada por el estilo, sigue estando el monitoreo todo el tiempo”, expresó Ulises Guzmán, líder del subproceso de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Cortolima.

Asimismo, el Servicio Geológico hizo énfasis en recordar que si bien, la inestabilidad del volcán se ha prolongado por ocho años, es de vital importancia no acostumbrarse a su comportamiento y estar atentos a la información oficial publicada.