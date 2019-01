Enfrentamientos entre natagaimunos y su alcalde por remodelación de la galería

28 Ene 2019 - 3:01am

Una fuerte discusión se ha desatado en el municipio ubicado en el suroriente del Tolima, luego de que el alcalde Jesús Alberto Manios tratara de iniciar el proceso de modernización de la galería o plaza municipal, Luis Felipe González.

La comunidad asegura que hay muchas irregularidades dentro del proceso, que aún no ha sido socializado.

¿Por qué el enfrentamiento?

Las protestas y denuncias contra el burgomaestre se deben en primera instancia a la no socialización del proyecto, pues según la ciudadanía, no se han establecido los pormenores de este.

“Para los vendedores de la galería es muy incierto todavía el tema, frente a qué es lo que se va a hacer, la gente tiene algunos temores por el incumplimiento que ha tenido él (Manios) en otras obras, que eran más fácil de hacer como la adecuación del parque principal y la piscina, intervenciones que demoraron un año y que deja mucho que pensar”, dijo uno de los líderes de la manifestación ciudadana, quien pidió no revelar su nombre.

El ciudadano agregó: “En esta obra, que es tan neurálgica, no puede darse el inicio si la gente no sabe qué se va a hacer, ese es el problema, qué términos, por cuánto tiempo va a desarrollarse el proyecto, y si se va a desalojar, bajo qué condiciones se van a reubicar los trabajadores”.

Los comerciantes insisten reiteradamente en que el alcalde Manios no les ha prestado la atención suficiente que se merecen y, por el contrario, ha delegado al secretario de Obras Públicas, Daniel Forero, quien para ellos ha dejado más interrogantes y preocupaciones, que respuestas y soluciones.

“El secretario de Obras Públicas ha dicho que en cinco meses se haría el proyecto, eso no se hace en ese tiempo, por eso la gente tiene ese temor ya que pronto entra la ley de garantías, el miedo es que la obra no se termine en este mandato”, sostuvo.

Los dineros

La modernización de la galería tendría un valor cercano a los tres mil 500 millones de pesos, dineros que ya se encuentran en las cuentas del municipio gracias a un empréstito que fue avalado por el Concejo municipal con el banco BBVA, a término de ocho años.

Desde el colectivo se instauró una acción de tutela con el fin de que el mandatario primero les comunicara los detalles del proyecto y se apropie de las consideraciones de la comunidad.

“Se hizo una tutela apelando a tres derechos: Al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso; el comité perdió la acción pero ya se apeló. El jueves se convocó a una reunión para hablar del tema, pero él (alcalde) no llegó, entonces la gente se levantó molesta de la mesa, porque él es quien debe poner la cara” concluyó el denunciante.

¿Qué dice el Concejo municipal?

El presidente del Concejo, Willington Rojas, desvirtuó lo declarado por la Administración, cuando comunicó que el proyecto ya se socializó e invitó a trabajar en conjunto con la ciudadanía para sacar adelante la iniciativa que traería oportunidades al municipio.

“Nosotros le solicitamos al secretario de Obras Públicas que nos diera un informe de cómo iban los estudios para la remodelación de la galería, él nos manifestó que estaba en el proceso contractual, pero eso no es una socialización. Ellos deben convocar a las personas que trabajan en la galería y a la comunidad en general y explicarles el tema”, aseguró el corporado.

El cabildante concluyó diciendo: “Nosotros necesitamos que no vayan a maltratar a la gente, que ellos puedan trabajar dignamente. El alcalde a veces no socializa las cosas y quiere hacerlas como un dictador, pero no debe ser así porque él se debe a quienes lo elegimos. Lo que queremos es que haga la socialización del proyecto”.