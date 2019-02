Desacuerdo entre padre de Villarrestrepo y productores campesinos por ocupación de vía

3 Feb 2019 - 3:01am

El mercado campesino rural, que abre todos los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, funciona en una calle contigua al templo del corregimiento, por lo que coincide con la celebración de la misa una vez al mes. Y debido a la masiva asistencia, en la eucaristía de enero el padre Martínez hizo un pedido a los productores para que cedieran parte de la calle por la comodidad de los asistentes.

“Vemos afectada nuestra reputación por las palabras expresadas en su sermón del 6 de enero. Recordamos que al ser un proceso público nos acogemos a la Constitución en el marco de un estado laico, amparados en el artículo 19, donde se exhorta el derecho a la libertad de credo y culto. Dejamos claro que nuestra actitud siempre será estar prestos al diálogo en los mejores términos”, se indica una carta enviada al padre Martínez.

Por otro lado, Jhon Parga, colaborador del padre durante varios años, aseguró que se trató de un pedido respetuoso para que las personas puedan vivir mejor la eucaristía. En todo caso, indicó que no buscarán llevar el asunto a una discusión mayor y, de no lograr un consenso, no insistirán en la solicitud.

“Lo que se dijo es que si nos colaboran dos o tres horas corriéndose solo un par de metros atrás, estoy seguro que el padre, al final de la eucaristía, invitará frente a todos los asistentes a colaborar comprando el mercadito. La cuestión es de dialogar”, dijo.

El mercado está integrado por 15 productores de las veredas El Secreto, Astilleros, Berlín, El Gallo, Llanitos, El Corazón, Puerto Perú, Pastales, Villarrestrepo, El Resbalón parte alta y María Combeima.