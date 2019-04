Prográmese en el Tolima para la Semana Santa

17 Abr 2019 - 9:31pm

Parroquia de la Catedral Inmaculada

Concepción

Jueves Santo

8:00 a.m. Eucaristía por los enfermos.

3:00 p.m. Confesiones

4:00 p.m. Celebración de la Cena del Señor. Lavatorio de los pies. Procesión al monumento.

7:00 p.m. Hora Santa

Viernes Santo

9:00 a.m. Solemne Vía crucis (Inicia en la Escuela del barrio La Coqueta)

3:00 p.m. Celebración de la Muerte del Señor.

6:00 p.m. Predicación de las Siete Palabras.

Sábado Santo

6:00 p.m. Predicación de la Soledad de María

9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Pascua

7:30 a.m. Eucaristía

10:00 a.m. Eucaristía Solemne

Parroquia Nuestra Señora de El Carmen

Jueves Santo

10:00 a.m. Eucaristía por los enfermos en el Templo parroquial.

4:00 p.m. Celebración de la Cena del Señor.

6:00 p.m. Visita al monumento.

8:00 p.m. Hora santa.

Viernes Santo

6:00 a.m. Vía crucis (salida desde el templo).

3:00 p.m. Celebración de la pasión del señor.

7:00 p.m. Sermón de las siete palabras y Sermón del descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro (salida por la carrera Quinta)

Sábado Santo

6:00 a.m. Rosario de Aurora en el Templo parroquial.

6:00 p.m. Sermón de la Soledad.

6:30 p.m. Procesión con la Dolorosa (salida por la carrera Quinta).

Domingo de Pascua

Eucaristías: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 a.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m.

9:30 a.m. Procesión con el Resucitado (salida por la carrera Quinta).

Santuario Arquidiocesano del Divino Niño

(López de Galarza)

Jueves Santo

9:00 a.m. Eucaristía por los enfermos.

3:00 p.m. Cena del Señor: Lavatorio de los pies y Procesión al Monumento.

8:00 p.m. Hora Santa - Confesiones.

Viernes Santo

6:00 a.m. Santo Vía crucis (inicia en el portón de entrada al Divino Niño)

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

6:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.

7:00 p.m. Procesión con el Santo Sepulcro.

Sábado Santo

6:00 p.m. Homenaje a la Virgen Dolorosa, procesión de la Soledad.

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual (Misa de resurrección).

Domingo de Pascua

Eucaristías con el horario dominical.

Parroquia María Reina El Vergel

Jueves Santo

10:00 a.m. Eucaristía de recepción de los Santos Óleos y de oración por los enfermos.

5:00 p.m. Solemne celebración de la Cena del Señor: Institución de la Eucaristía, orden sacerdotal y mandamiento del amor. Lavatorio de los pies y Procesión al monumento.

8:00 p.m. Hora santa y adoración al santísimo sacramento hasta la media noche.

Viernes Santo

6:00 a.m. Santo Vía crucis (Inicia en Concha Acústica de Cañaveral)

3:00 p.m. Solemne conmemoración de la muerte del Señor.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras, ceremonia del descendimiento y procesión con el Santo sepulcro hasta la medianoche.

Sábado Santo

6:30 p.m. Procesión de la Dolorosa

9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo Santo

9:00 a.m. Santa misa Pascual.

10:45 a.m. Procesión con el Resucitado

11:00 a.m. Solemne Eucaristía de Pascua.

12:15 p.m. Bautismos

5:30 y 7:00 p.m. Santa Misa Pascual.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de

Chiquinquirá (PiedraPintada)

Jueves Santo

9:00 a.m. Eucaristía por los enfermos y recepción de los Santos Óleos en la Parroquia.

4:00 p.m. Conmemoración de la Última Cena del Señor, sermón del mandato y ceremonia del lavatorio de los pies.

8:00 p.m. Hora Santa. Adoración del Santísimo Sacramento hasta la medianoche.

Viernes Santo

5:30 a.m. Vía crucis (Inicia en la Parroquia)

4:00 p.m. Celebración Litúrgica de la muerte del señor. Concierto de música Sacra de la Secretaría de Cultura departamental

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. Exclamación y Procesión del Santo Sepulcro.

Sábado Santo

5:00 p.m. Sermón y Procesión de la Soledad

9:00 p.m. Celebración de la Resurrección del Señor.

Domingo de Resurrección

9:00 a.m. Procesión de Cristo Resucitado y misa solemne de Resurrección (Inicio en el parque de Piedrapintada)

11:00 a.m. Bautismos

12:00 m. Misa solemne de la Resurrección del señor

Misa de pascua: 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m.

Parroquia Franciscana de San Roque

Jueves Santo

10:00 a.m. Sagrada Eucaristía y Unción de los enfermos

4:00 p.m. Solemne Eucaristía. Lavatorio de los pies. Procesión hacia el monumento.

6:00 p.m. a 10:00 p.m. Adoración a Jesús Eucaristía en el monumento.

Viernes Santo

5:00 a.m. Santo Vía crucis (Inicia en la Estación de Bomberos)

3:00 p.m. Solemne celebración de la Pasión del Señor, colecta para Tierra Santa y Adoración de la Santa Cruz.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras, desprendimiento y procesión con el Santo Sepulcro.

Sábado Santo

5:00 a.m. Homenaje a Nuestra Señora de los Dolores

7:00 p.m. Solemne vigilia Pascual, bendición del fuego, del agua, renovación de las promesas bautismales y cena pascual.

Domingo de Resurrección

7:00 a.m. Sagrada Eucaristía

9:15 a.m. Procesión con el Resucitado (Inicia en el parque Galarza)

Sagrada Eucaristía: 10:00 a.m., 12:00 m., 5:00 p.m., 6:00 p.m.

Parroquia San Isidro Labrador (El Salado)

Jueves Santo

10:00 a.m. Eucaristía por los enfermos

4:00 p.m. Eucaristía Vespertina

7:00 p.m. a 12:00 p.m. Adoración al Divino

Viernes Santo

6:00 a.m. Santo Vía crucis

3:00 p.m. Adoración a la Santa Cruz

5:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras

7:00 p.m. Procesión con el Santo Sepulcro

Sábado Santo

9:00 a.m. Oración especial por las familias

6:00 p.m. Procesión con la Dolorosa

9:00 p.m. Santa Vigilia Pascual

Domingo Santo

7:00 a.m. Procesión con el Resucitado

Eucaristía 10:00 a.m., 12 m., 6:00 p.m., 7:00 p.m.

Parroquia San Francisco de Asís (Boquerón)

Jueves Santo

9:00 a.m. Eucaristía especial para orar por los enfermos

2:00 p.m. Solemne celebración de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies en Coello.

4:00 p.m. Solemne celebración de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies, procesión del Santísimo Sacramento hasta el monumento.

7:00 p.m. Hora Santa. Confesiones y adoración hasta la medianoche.

Viernes Santo

6:00 a.m. Santo Vía crucis (inicia en el templo y termina en el cementerio de la vereda San Francisco)

3:00 p.m. Conmemoración de la muerte del señor: Liturgia de la palabra, oración universal, Sagrada Comunión, adoración de la cruz

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras, procesión del Santo Sepulcro.

Sábado Santo

7:00 a.m. Laudes

6:30 p.m. Procesión y Sermón de la Dolorosa.

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo Santo

10:00 a.m. Eucaristía.

4:00 p.m. Eucaristía en Coello.

5:30 p.m. Bautismos

Parroquia La Anunciación del Señor (Urb. San

Francisco)

Jueves Santo

9:00 a.m Santa Misa por los enfermos.

3:00 p.m. Última Cena. Lavatorio de los pies.

6:00 p.m. Última Cena (Plazas del Bosque)

8:00 p.m. Hora Santa.

Viernes Santo

6:00 a.m. Vía crucis (inicia en el barrio Arroyuelos)

9:30 a.m. Vía crucis (Plazas del Bosque)

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

5:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor (Plazas del Bosque)

7:30 p.m. Adoración a Jesús agonizante. Procesión del Santo Sepulcro.

Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión con la Dolorosa y Sermón de la Soledad.

9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Pascua

Santa Misa: 9:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m., 7:00 p.m.

8:00 a.m. y 6:00 p.m. Santa Misa (plazas del Bosque)

Catedral Nuestra Señora del Rosario en

Espinal

Jueves Santo

3:00 p.m. En la catedral. Concierto de Música Sacra.

4:00 p.m. Solemne Misa de la Cena del Señor.

7:00 p.m. Procesión del prendimiento (inicia en el colegio Rosario por la Séptima)

8:00 p.m. Solemne hora Santa

Viernes Santo

5:30 a.m. Santo Vía crucis (inicia en el atrio de la Catedral)

6:30 a.m. Santo Vía crucis en el Templo (para personas discapacitadas)

3:00 p.m. Conmemoración de la muerte del señor.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras

Sábado Santo

6:00 a.m. Procesión con la imagen de la Soledad.

Nota: Esta ceremonia es el corazón de la Semana Santa. Todas las personas traer un cirio.

Domingo Santo

7:00 a.m. Procesión con la imagen del resucitado alrededor de los parques.

9:00 a.m. Misa Solemne de Resurrección (preside el señor Obispo)

10:00 a.m. Santa Misa

11:15 a.m. Bautismos

12 m. Santa Misa

5:00 p.m. Santa Misa

7:00 p.m. Santa Misa

Parroquia San Juan Bautista en Chaparral

Jueves Santo

10:00 a.m. Celebración de la Cena del Señor para los niños.

3:00 p.m. Solemne Eucaristía de la Última Cena del Señor, lavatorio de Pies y procesión al Monumento.

6:00 p.m. Adoración al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo

6:00 a.m. Santo Vía crucis Penitencial (inicia en el Salón Comunal del barrio El Jardín)

10:00 a.m. Vía crucis de los niños (inicia en el Templo)

3:00 p.m. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.

Sábado Santo

5:30 a.m. Sermón de la Soledad. Procesión con la Dolorosa.

5:00 p.m. Vigilia Pascual para los niños.

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección

8:00 a.m. Liturgia de Bautismos

10:00 a.m. Solemne Eucaristía de Pascua.

11:00 a.m. Procesión con el Resucitado (inicia en el Templo Parroquial)

Eucaristías: 12:00 m, 5:00 p.m., 7:00 p.m.

Parroquia Catedral Nuestra Señora del

Rosario en Honda

Jueves Santo

9:00 a.m. Eucaristía por los enfermos y unción.

4:00 p.m. Institución de la Sagrada Eucaristía

7:00 p.m. Procesión del Prendimiento (inicia en el cementerio)

8.00 p.m. Hora Santa Vocacional y acción de gracias. Confesiones

9:30 p.m. Agrupación ‘Brig Brass’.

Viernes Santo

8:00 a.m. Vía crucis (inicia en puerta principal del Cementerio)

3:00 p.m. Inicia la novena en honor al señor de la Divina Misericordia.

4:00 p.m. Acción Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.

Sábado Santo

3:00 p.m. Novena y Coronilla en honor al Señor de la Divina Misericordia.

6:30 p.m. Procesión de la Virgen de la Soledad (inicia en la calle Colupal)

8:00 p.m. Agrupación lírica ‘Hálito’.

9:30 p.m. Bendición del fuego nuevo - cirio pascual, agua bautismal, renovación de las promesas del bautismo.

Domingo de Pascua

10:00 a.m. Cursillo pre-bautismal

11:00 a.m. Procesión del Resucitado (inicia en el Templo)

11:30 a.m. Eucaristía y bautismos

6:30 p.m. Eucaristía y novena al señor de la Misericordia.

Santuario Diocesano del Milagroso Señor de la

Ermita en Mariquita

Jueves Santo

7:00 a.m. Santa Misa

4:30 p.m. Santa Misa Campal. Lavatorio de los pies. Procesión con el Santísimo.

8:00 p.m. Hora Santa

Viernes Santo

10:00 a.m. Santo Vía crucis para los enfermos (en el parque La Ermita)

4:30 p.m. Solemne Acción Litúrgica.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras (en la plazoleta)

11:00 p.m. Cierre del santuario

Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión con la imagen de la virgen Dolorosa

8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Pascua

7:00 a.m. Santa Misa

9:30 a.m. Procesión con la imagen del Resucitado.

10:00 a.m. Solemne Eucaristía

12:00 m. y 5:00 p.m. Santa Misa.